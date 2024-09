Polska w ścisłej czołówce. Policzono frekwencję w zeszłym sezonie

UEFA opublikowała raport, w którym przeanalizowano rozwój piłki nożnej w krajach zrzeszonych w europejskiej federacji na przestrzeni ostatniego roku. Polska wyróżniła się w zagadnieniu dotyczącym frekwencji. Pod jej względem nasz kraj zajął dziewiąte miejsce wśród federacji zrzeszonych w UEFA. W pierwszej ”piętnastce” tego rankingu Polska zanotowała największy wzrost frekwencji na przestrzeni ostatniego roku.

Jednym z omawianych przez UEFA w raporcie zagadnień jest frekwencja w krajach zrzeszonych w tej federacji. W badaniu wzięto pod uwagę cztery kryteria: frekwencję w meczach ekstraklasy, na niższych szczeblach, krajowych pucharach, a także europejskich pucharach. W tegorocznym badaniu po raz pierwszy przeanalizowano frekwencję na meczach kobiecej piłki. W sezonie 2023/24 rozgrywki kobiece w państwach UEFA zobaczyło 2,8 mln osób, a łączna frekwencja w meczach Ligi Mistrzyń UEFA wyniosła 700 tysięcy widzów.

Jeśli zaś chodzi o futbol męski, mecze europejskich pucharów zobaczyło 17 mln osób, co jest wzrostem o niemal 10% w porównaniu do sezonu 2022/23. 14 mln kibiców obejrzało mecze krajowych pucharów, co jest wzrostem o 2,5%. Z kolei na mecze najwyższego szczebla przyszło łącznie 111 mln widzów, co jest wzrostem o 1,1%, a mecze niższych poziomów rozgrywkowych zobaczyło 76 mln widzów (wzrost o 11,8%).

Wyliczono, że w poprzednim sezonie łączna frekwencja w krajach zrzeszonych w UEFA wyniosła 221 mln widzów, choć w badaniu nie wzięto pod uwagę m.in. rozgrywek Młodzieżowej Ligi Mistrzów UEFA, rozgrywek młodzieżowych, niższych lig amatorskich, czy nawet kobiecych rozgrywek na szczeblu profesjonalnym. W porównaniu do sezonu 2022/23 frekwencja na europejskich stadionach wzrosła o 7%.

Bardzo dobrze w badaniu wypadła Polska, bowiem w naszym kraju zanotowano wzrost frekwencji na meczach męskiej piłki o 18%. W poprzednim sezonie frekwencja na meczach męskiej piłki w Polsce wyniosła 5,8 mln osób, dzięki czemu czemu nasz kraj znalazł się pod tym względem na dziewiątym miejscu wśród federacji zrzeszonych w UEFA. W pierwszej ”piętnastce” rankingu żaden inny kraj nie odnotował takiego wzrostu frekwencji na przestrzeni roku.

According to a new report from UEFA, no European nation had more match-attending fans than England last season 👏

And Scotland came in 9th ahead of some much bigger nations 💪 pic.twitter.com/zHs7JIljGd

— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 20, 2024