Atlético Madryt chce być lepsze niż… Śląsk Wrocław. Szansa na ciekawy rekord

Drużyna Atlético Madryt piłkarsko jest bez wątpienia lepsza niż Śląsk Wrocław. „Los Rojiblancos” spróbują pobić ciekawy kibicowski rekord polskiego zespołu. 23 października 2024 roku podczas spotkania fazy ligowej Ligi Mistrzów z francuskim LOSC Lille planują poprawić wynik Śląska pod względem największej liczby kibiców z niepełnosprawnością na meczu piłki nożnej.

1074 osób. Jest to rekord pod względem kibiców z niepełnosprawnościami, którzy oglądali mecz na stadionie. Mało kto wie, że został on pobity podczas spotkania polskiej Ekstraklasy. 12 maja 2018 roku w trakcie starcia Śląska Wrocław z Piastem Gliwice zanotowano właśnie dokładnie taki wynik Obecny wicemistrz Polski to drużyna ceniąca sobie współpracę z niewidomymi, niedosłyszącymi bądź osobami z upośledzeniem ruchowym.

Przykładem jest stworzenie ekipy Śląska Wrocław w blind football (piłka nożna osób z dysfunkcjami wzroku). Do tego warto wspomnieć o audiodeskrypcji dostępnej podczas spotkań, czy też wspieranie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska. Dlatego też ten rekord frekwencyjny akurat na meczu „Wojskowych” nie jest tu przypadkowy. Warto chwalić takie inicjatywy.

Jest niemała szansa, że rekord drużyny z Wrocławia będzie pobity w październiku 2024 roku. Organizacja AccessibAll, która pomaga fanom piłki nożnej z różnymi stopniami niepełnosprawności chce, aby w trakcie starcia LM pomiędzy Atlético Madryt a LOSC Lille zasiadło więcej niż 1074 kibiców z tego typu schorzeniami. W pobiciu rekordu pomóc ma współpraca z madrycką ekipą, UEFA oraz Elmeą Saiz, hiszpańską minister ds. integracji, zabezpieczenia społecznego i migracji.

