Zagłębie Lubin ogłosiło oficjalnie nowego trenera

Zagłębie Lubin ma już nowego trenera. Potwierdziły się przypuszczenia i spekulacje. Słabo spisującego się i zwolnionego Waldemara Fornalika zastąpi Marcin Włodarski. Podpisał on umowę do końca tego sezonu. Od kwietnia znajduje się w sztabie Michała Probierza. Pełnił też rolę selekcjonera kadry U16, a w przeszłości prowadził U15 czy U17. Z tą drugą ekipą dotarł do półfinału EURO 2023.

Zagłębie Lubin bierze ekspert od młodzieży, ale bez doświadczenia

42-letni szkoleniowiec w kwietniu został włączony do sztabu Michała Probierza, gdzie jako doskonale zorientowany człowiek pełni rolę przedstawiciela wszystkich grup młodzieżowych. Był bardzo aktywny w swoich działaniach, często uczestniczył w zgrupowaniach wspieranych bądź organizowanych przez PZPN, zatem polska młodzieżówka traci bardzo oddanego pracy człowieka.

Od powrotu reprezentacji Polski z ME minęło półtora miesiąca, a trener Marcin Włodarski zdążył w tym czasie uczestniczyć już w pięciu zgrupowaniach organizowanych lub wspieranych przez PZPN.

Zapraszamy do lektury wywiadu z selekcjonerem reprezentacji Polski U16. 👉… pic.twitter.com/0FLlf4pe8t — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 10, 2024

Oprócz tego pełnił też rolę pierwszego selekcjonera kadry U16. Przejął schedę po Dariuszu Gęsiorze. Zdążył zwołać kilka zgrupowań konsultacyjnych, ale nie poprowadził zespołu w żadnym meczu, bowiem te odbędą się 11 oraz 14 października z Niemcami. Problemem Marcina Włodarskiego jest fakt, że nie pracował on dotychczas w żadnym seniorskim zespole. Zaletą Zagłębia Lubin jest jednak dobra szkółka i chęć stawiania na młodzież.

Ważnym punktem kadry jest młody Igor Orlikowski z rocznika 2006. Tomasz Pieńko to z kolei 20-letni napastnik/skrzydłowy, którego chciał do siebie ściągnąć Raków Częstochowa, ale „Miedziowi” wołali za niego około 3 milionów euro. Pieńko ma opinię piłkarza zdolnego, ale niekoniecznie spełniającego oczekiwania, może trochę przereklamowanego, bo jego liczby w ofensywie są bardzo słabe. To zaledwie… asysta w ligowym sezonie 2023/24, a na murawie spędził 1700 minut. W 2024/25 strzelił jednego gola – w drugiej kolejce z Pogonią Szczecin.

Słynne EURO U17 2023, które wypromowało trenera i piłkarzy

Marcin Włodarski najbardziej zasłynął sukcesem, jaki osiągnął z nastolatkami na młodzieżowych mistrzostwach Europy. Razem z reprezentacją Polski wziął udział w turnieju EURO 2023, rozgrywanym w Niemczech. Tam Polska niespodziewanie dotarła aż do półfinału, ale najistotniejszy był nowoczesny styl, z jakim polski kibic wcześniej się nie zetknął. Polacy grali wysokim pressingiem, intensywnie, odważnie i często 1 vs 1. Momentami była to wręcz naiwna taktyka, ale bardzo, bardzo ofensywna i – jak się okazało – skuteczna. Przede wszystkim zespół Włodarskiego cechował się wielką wiarą w swoje umiejętności i odwagą w decyzjach.

Oto wyniki tamtej kadry:

Polska – Irlandia 5:1

Polska – Węgry 5:3

Polska – Walia 0:3

Polska – Serbia 3:2 (ćwierćfinał)

Polska – Niemcy 3:5 (półfinał)

POLACY W PÓŁFINALE MISTRZOSTW EUROPY ⚽️ 🏆 Reprezentacja U-17 pokonała Serbów 3⃣:2⃣ i oprócz awansu do półfinału, zapewniła sobie udział w MŚ do lat 17 💪 Ozdobą spotkania był piękny gol w… Zresztą, zobaczcie sami! 👇 pic.twitter.com/gzfoe6TwRd — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 27, 2023

Paradoks polegał na tym, że Polska przegrał z Niemcami nie w aspektach technicznych, ale… fizycznych. Przeciwnicy mieli wielką przewagę wzrostu przy stałych fragmentach gry i to właśnie ją wykorzystali. Polska w tym półfinale prowadziła – najpierw 1:0, potem 2:1, ale to nasi sąsiedzi wyszli na prowadzenie i awansowali do finału. To są w większości chłopaki z rocznika 2006. O sile tamtego zespołu stanowili:

Michał Gurgul – na dziś pierwszy lewy obrońca Lecha, gra w każdym meczu

– na dziś pierwszy lewy obrońca Lecha, gra w każdym meczu Igor Orlikowski – podstawowy obrońca Zagłębia Lubin, Włodarski znów z nim popracuje

– podstawowy obrońca Zagłębia Lubin, Włodarski znów z nim popracuje Krzysztof Kolanko – wielki talent, gdy był w Górniku Zabrze, obecnie… w Zagłębiu Lubin II, też ma okazję do pracy z nowym-starym trenerem

wielki talent, gdy był w Górniku Zabrze, obecnie… w Zagłębiu Lubin II, też ma okazję do pracy z nowym-starym trenerem Karol Borys – wytransferowany ze Śląska Wrocław do KVC Westerlo, teraz gra regularnie na wypożyczeniu w Mariborze

wytransferowany ze Śląska Wrocław do KVC Westerlo, teraz gra regularnie na wypożyczeniu w Mariborze Filip Rejczyk – rezerwowy pomocnik w pierwszej ekipie Śląska Wrocław

– rezerwowy pomocnik w pierwszej ekipie Śląska Wrocław Mateusz Skoczylas – z Zagłębia Lubin trafił do Primavery Milanu, gdzie głównie niestety zasłynął „aferą biletową”

z Zagłębia Lubin trafił do Primavery Milanu, gdzie głównie niestety zasłynął „aferą biletową” Daniel Mikołajewski – piłkarz młodzieżówki AC Parmy wypożyczony obecnie do… Zagłębia Lubin, gdzie jednak jeszcze nie zagrał

– piłkarz młodzieżówki AC Parmy wypożyczony obecnie do… Zagłębia Lubin, gdzie jednak jeszcze nie zagrał Jakub Krzyżanowski – wypożyczony z Wisły Kraków do Primavery Torino

wypożyczony z Wisły Kraków do Primavery Torino Oskar Tomczyk – podstawowy zawodnik pierwszoligowej Wisły Płock

Słabe wyniki Zagłębia

Zagłębie Lubin zwolniło Waldemara Fornalika z funkcji trenera pierwszej drużyny po blamażu z Rakowem Częstochowa 1:5. Była to kontynuacja słabej formy i czwarta porażka w ostatnich pięciu meczach. „Miedziowi” w tym sezonie wygrali tylko dwa mecze na dziewięć. Tak wysoka klęska sprawiła, że po 9. kolejce wylądowali na 16. pozycji, czyli w czerwonej strefie spadku. Jest co poprawiać. Marcin Włodarski będzie musiał tym razem połączyć wyniki z chęcią rozwoju młodzieży. Pozytywem jest to, że wielu z tych chłopaków bardzo dobrze i osobiście zna.

