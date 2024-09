Pjanić szokuje decyzją i hipokryzją, zagra w lidze rosyjskiej!

Miralem Pjanić postanowił zaprzeczyć swoim wcześniejszym słowom oraz czynom i – jak przekazuje Fabrizio Romano – lada moment stanie się piłkarzem rosyjskiego CSKA Moskwa. Były zawodnik Juventusu, czy też FC Barcelony w 2022 roku powiedział wyraźne „nie” dla gry w towarzyskim starciu Bośni i Hercegowiny z Rosją. Teraz najwidoczniej zmienił swoje podejście.

Pjanić hipokrytą?

19 listopada 2022 roku miał odbyć się towarzyski mecz Bośni i Hercegowiny z reprezentacją Rosji. Takie zestawienie ogłosił bośniacki związek na swojej stronie, lecz bardzo szybko odczuł niezadowolenie największych gwiazd swojej kadry. Mowa tutaj właśnie o Miralemie Pjaniciu oraz Edinie Dżeko, którzy sprzeciwili się grze przeciwko Rosji. Grający wówczas w Emiratach Arabskich zawodnik krótko skwitował decyzję związku.

Ta decyzja jest po prostu zła, nie wiem, jak to skomentować. W krajowej federacji doskonale znają moje zdanie na ten temat.

W podobnym tonie wypowiadał się Dżeko, a ich stanowcza postawa doprowadziła do odwołania towarzyskiego starcia. Takie zachowanie spotkało się ze sporą aprobatą ze strony piłkarskiej społeczności, co nie może dziwić. Jednak aktualnie mamy 2024 rok, Rosja nadal okupuje tereny na Ukrainie, a w wyniku ich działań codziennie giną niewinni ludzie. Sytuacja więc nie zmieniła się od jesieni 2022 roku. Zmieniło się tylko podejście Pjanicia, który swoją decyzją wyraźnie pokazał, że tamte słowa niewiele znaczyły.

Edin Džeko & Miralem Pjanić have said they will not play against Russia in November’s scheduled friendly They stand with the people of Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nGggFyPd1C — BH Live 🇧🇦 (@BHlive_official) September 9, 2022

Miralem zagra w CSKA Moskwa

Pjanić od początku lipca pozostawał bez klubu, po tym jak zakończył swoją przygodę w szeregach Sharjah FC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ma na karku 34 lata, a jego forma regularnie spada, dlatego podczas okienka transferowego nie mógł liczyć na zbyt wiele ofert. Warto przypomnieć, że mówimy tutaj przecież o byłym zawodniku AS Romy, Juventusu, czy FC Barcelony. Śmiało można stwierdzić, że w najlepszych latach był w gronie topowych środkowych pomocników.

🔴🔵 Miralem Pjanić is already in Russia to complete his move to CSKA Moscow as free agent. Former Juventus, Barça and Roma player will sign in at new CSKA on one year deal plus option for one more season. pic.twitter.com/YvKQmngNKh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024

Fabrizio Romano przekazał, że Pjanić jest w Rosji, gdzie lada moment podpisze umowę z CSKA Moskwa. Do klubu ze stolicy kraju dołączy na zasadzie wolnego transferu, a umowa będzie obowiązywała przez jeden rok. Decyzja każdego piłkarza o przejściu do ligi rosyjskiej jest kontrowersyjna, lecz w tym przypadku dziwi i szokuje ona dwa razy bardziej. Na przestrzeni dwóch lat Pjanić diametralnie zmienił swój pogląd na sytuację na Ukrainie. Ten transfer bez wątpienia zostanie mu zapamiętany, nie tylko do końca kariery czystko piłkarskiej.

Miralem Pjanić is on his way to joining CSKA Moscow as a free agent! 🇧🇦#CSKA The former Juventus, Barcelona, and Roma midfielder is already in Russia to finalize the move. He's set to sign a one-year deal with an option for another season.

[@OnooQ] pic.twitter.com/HxGOF7mwhh — EUPHORIA SPORT (@euphoria_sport) September 25, 2024

Fot. PressFocus