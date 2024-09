FC Barcelona: Legendarny członek sztabu odszedł latem i… wróci już zimą

Thiago Alcantara bez wątpienia jest ważną postacią w historii FC Barcelony. Hiszpański pomocnik po zmaganiu się przez wiele miesięcy z urazami podjął niedawno decyzję o zakończeniu kariery. Następnie został członkiem sztabu „Dumy Katalonii”, ale po niedługim czasie odszedł. Teraz jednak może ponownie związać się z ekipą „Blaugrany”.

Sytuacja Thiago w sztabie Hansiego Flicka do złudzenia przypomina południowoamerykańską telenowelę. Hiszpan najpierw latem odwiesił buty na kołku, następnie został asystentem niemieckiego trenera w Barcelonie, po czym… odszedł z pracy i usunął się w cień. Do tej pory przyczyna tak szybkiego końca współpracy Thiago z „Dumą Katalonii” była nieznana. Teraz hiszpańskie ”Mundo Deportivo” ujawniło całą sytuację. Jak się okazało, były pomocnik Bayernu Monachium oraz Liverpoolu miał nieuregulowane kwestie podatkowe w Anglii, przez co najprawdopodobniej był zmuszony zostać na Wyspach do końca 2024 roku.

Thiago Alcântara will return to Barcelona in January. He had to go back to England now due to tax related issues.

Even now his communication with Hansi Flick is total and he also takes part in staff meetings through videoconferences.

