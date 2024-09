Newcastle – Manchester City 1:1 – kontrowersyjny karny na wagę remisu

Na otwarcie szóstej kolejki Premier League Newcastle United przed własną publicznością podejmowało Manchester City. Mistrzowie Anglii schodzili do szatni z prowadzeniem 1:0 po bramce Josko Gvardiola. Ostatecznie starcie na St. James’ Park zakończyło się remisem 1:1. Kontrowersyjnie przyznany rzut karny na początku drugiej połowy wykorzystał Anthony Gordon.

Średnia bramek w pięciu ostatnich ligowych starciach Newcastle z Manchesterem City rozgrywanych na St. James’ Park to 5,2 gola na mecz (łącznie 26 bramek). Newcastle nie potrafiło jednak wygrać żadnego z nich. Dwukrotnie zremisowało – 2:2 w sezonie 2019/20 i 3:3 w sezonie 2022/23, a trzykrotnie przegrało – 3:4 w sezonie 2020/21, 0:4 w sezonie 2021/22 i 2:3 w styczniu 2024 roku.

Ostatnia ligowa wygrana ”Srok” nad ”The Citizens” miała miejsce w styczniu 2019 roku, gdy przed własną publicznością pokonały mistrzów Anglii 2:1. Od tamtego czasu odnieśli jeszcze domowe zwycięstwo 1:0 w 1/16 finału ubiegłorocznej edycji Carabao Cup. To jedyne zwycięstwo trenera Eddie’go Howe’a przeciwko Manchesterowi City. Na pozostałe 17 meczów z ”The Citizens” Howe jako trener Bournemouth i Newcastle odniósł aż 16 porażek i tylko raz zremisował, a bilans bramkowy jego zespołów wyniósł 10:50.

ℹ️ Newcastle have won just one of their last 33 PL games vs. Man City

ℹ️ Man City have won more PL away games vs. Newcastle than any other opponent (12)

What are you backing? 🤔#NEWMCI https://t.co/GRhf6g1yEj

— Squawka Bet (@SquawkaBet) September 28, 2024