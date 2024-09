Betclic 1. Liga: Kolejne zwolnienie trenera. Nietypowe oświadczenie

Już siódmy klub Betclic 1. Ligi dokonał w tym sezonie zmiany trenera. Tym razem ze stanowiskiem pożegnał się Radosław Sobolewski. Odra Opole zdecydowała się na zwolnienie w wyniku porażki 0:5 z Wisłą Kraków. Dość kuriozalnie brzmi komunikat klubu, w którym poinformowano o – uwaga – „zwolnieniu ze świadczenia usług polegających na prowadzeniu pierwszej drużyny”.

Radosław Sobolewski nie jest już trenerem Odry Opole

W 11. kolejce Betclic 1. Ligi Odra Opole mierzyła się z Wisłą Kraków. Pojedynek byłych kolegów z Wisły i zarazem trenerów tego klubu – Mariusza Jopa i Radosława Sobolewskiego zdecydowanie wygrał pierwszy. ”Biała Gwiazda”, którą Jop przejął po zwolnionym przed tygodniem Kazimierzu Moskalu rozbiła przed własną publicznością Odrę aż 5:0. Zespół z Opola do przerwy cudem utrzymał wynik 0:0, ale w drugiej połowie gospodarze zasłużenie rozpoczęli goleadę. Wynik przysłoniło trochę emocjonalne wystąpienie Jarosława Królewskiego, który przeprosił Moskala.

Nieco ponad dwie doby po tej wysokiej porażce władze Odry podjęły decyzję o zwolnieniu trenera Radosława Sobolewskiego. Nie uratowało go nawet rozbicie w Pucharze Polski czwartoligowych rezerw Podbeskidzia Bielsko-Biała 5:0, dzięki którym Odra po raz pierwszy od sezonu 2019/20 zagra w 1/16 finału tych rozgrywek. W międzyczasie Odra za każdym razem odpadała z Pucharu Polski już po pierwszym rozegranym meczu – w 1/32 finału.

Zarząd OKS Odra Opole S.A. podjął decyzję, że od dnia dzisiejszego zwalnia trenera Radosława Sobolewskiego ze świadczenia usług polegających na prowadzeniu I drużyny OKS Odra Opole. Czasowo obowiązki trenera pierwszej drużyny przejmuje Tomasz Copik. pic.twitter.com/7dAV1Sqitu — Odra Opole (@OdraOpolepl) September 30, 2024

Odra wybrała dość nietypową formę poinformowania o zwolnieniu Sobolewskiego. W komunikacie klubu czytamy o podjęciu przez zarząd decyzji o zwolnieniu trenera Radosława Sobolewskiego ze świadczenia usług polegających na prowadzeniu pierwszej drużyny, jakkolwiek to brzmi. Zespół tymczasowo przejął Tomasz Copik, który w Odrze pracuje od ponad dziewięciu lat. W latach 2015-19 był związany z rezerwami oraz drużyną U19, a od 2019 roku pracuje w sztabie pierwszego zespołu. Wcześniej jako piłkarz łącznie siedem lat spędził w Opolu.

Odra z fatalną serią

Porażka 0:5 z Wisłą była już czwartym z rzędu ligowym meczem Odry bez zwycięstwa, co jest najgorszą serią od przełomu marca i kwietnia 2024 roku, gdy nie wygrała w I lidze pięciu kolejnych meczów. Na dziesięć meczów Betclic 1. Ligi Odra przegrała aż sześć, a na koncie ma zaledwie osiem punktów. Dwukrotnie zremisowała – 0:0 z GKS-em Tychy i 2:2 ze Stalą Rzeszów, a oba zwycięstwa odniosła z drużynami, które obecnie znajdują się w strefie spadkowej – Pogonią Siedlce (4:1) i Stalą Stalowa Wola (2:1).

Strefę spadkową otwiera zaś właśnie Odra, która ma identyczny bilans wygranych, remisów i porażek (2-2-6) oraz bilans bramkowy (9:20), co Chrobry Głogów, ale znalazła się w niej ze względu na gorszy bilans meczów wyjazdowych. Ex aequo z Chrobrym, Pogonią Siedlce i Stalą Stalowa Wola Odra jest najgorszą defensywą ligi, która straciła aż 20 bramek (średnio dwie na mecz). Z kolei tylko Warta, Stal (oba kluby po osiem strzelonych goli) i GKS Tychy (cztery strzelone gole) są gorszymi ofensywami. Odra strzeliła bowiem tylko dziewięć goli.

Kluby Betclic 1. Ligi zmieniają trenerów jak rękawiczki

Radosław Sobolewski jest już siódmym trenerem, który w tym sezonie Betclic 1. Ligi stracił stanowisko. Tym samym już niedługo połowa ligi może mieć nowych trenerów. Wcześniej w tym sezonie Betclic 1. Ligi zwolnieni zostali:

Rafał Smalec z Polonii Warszawa – w jego miejsce Mariusz Pawlak

Piotr Jacek z Warty Poznań – w jego miejsce Piotr Klepczarek

Janusz Niedźwiedź z Ruchu Chorzów – w jego miejsce Dawid Szulczek

Wojciech Łobodziński z Arki Gdynia – w jego miejsce tymczasowo Tomasz Gregorczyk

Dariusz Banasik z GKS-u Tychy – w jego miejsce Artur Skowronek

Kazimierz Moskal z Wisły Kraków – w jego miejsce tymczasowo Mariusz Jop

Radosław Sobolewski poprowadził Odrę w zaledwie 11 meczach. Schedę przejął po Adamie Noconiu, który w poprzednim sezonie sensacyjnie wprowadził ją do baraży o awans do Ekstraklasy. Najbliższy mecz Odra rozegra w czwartek 2 października. O godzinie 18:00 przed własną publicznością podejmie Znicz Pruszków. To zaległe spotkanie 10. kolejki, które zostało przełożone ze względu na powódź, która dotknęła południowo-zachodnią część Polski, w tym województwo opolskie.

