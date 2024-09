PSG bez gwiazdy na Arsenal – powody pozasportowe

PSG w ostatniej dekadzie stało się swego rodzaju francuską odpowiedzią na bawarskie „FC Hollywood”. Często słychać było o aferach poza boiskiem, a także o notorycznych rabowaniach domów piłkarzy w aglomeracji paryskiej. Jak mówił Gianluigi Buffon – piłkarze mają tam za dużo „rozpraszaczy”. Tym razem jednak w grę weszły dwie mocne osobowości. Skutkiem ognistej dyskusji jest brak powołania Ousmane’a Dembele na mecz Ligi Mistrzów z Arsenalem.

PSG bez gwiazdy tego sezonu na Arsenal – powody pozasportowe

Ousmane Dembele trafił do Paryża rok temu za 50 milionów euro z FC Barcelony. Mimo ogromnej kwoty zapłaconej przez Katalończyków (minimum 135 milionów euro), nie spełnił on pokładanych w nim nadziei z uwagi na złą mentalność i przede wszystkim – słabe zdrowie. Francuz tylko w trzech z sześciu sezonów dobrnął lub przekroczył 25 spotkań w lidze. Nie dał tyle, ile by po nim oczekiwano, choć zdarzało mu się błysnąć.

Na przykład na wiosnę zrewanżował się swojej byłej drużynie i przyczynił się do jej wyrzucenia w ćwierćfinale w Lidze Mistrzów, gdzie zdobył przepiękną bramkę w meczu na Parc des Princes. Początek sezonu 2024/25 jest w jego wykonaniu bardzo obiecujący – to cztery bramki i trzy asysty w siedmiu meczach. Nie było meczu w Ligue 1, w którym nie przyczyniłby się do gola bądź asysty:

vs Le Havre – bramka po wejściu z ławki

vs Montpellier – dwie asysty

vs Lille – wywalczony rzut karny

vs Stade Brest – dwie bramki

vs Stade Reims – bramka na wagę remisu po wejściu z ławki

vs Rennes – asysta

Kłótnia z Luisem Enrique

O co chodzi w tym zawieszeniu? Hiszpański trener nie był zadowolony z tego, co Dembele zaprezentował w meczu z Rennes. Chodziło o to, że w niejednej akcji grał bardzo egoistycznie, pod siebie. Może i zanotował asystę, lecz jego gra – zdaniem trenera – i tak była jedną z przyczyn utraty punktów. Dlatego Enrique podjął decyzję, że ukarze Dembele.

Ousmane Dembélé has been dropped by Luis Enrique for the game against Arsenal tomorrow! They had an argument after the game against Rennes on Friday night and Luis Enrique didn't like it so Dembélé , PSG's best player this season, is not in the squad.

Po meczu z Rennes Dembele wdał się w dyskusję z trenerem Luisem Enrique. Jak mówi Fabrice Hawkins z „RMC Sport”, z tego powodu właśnie reprezentant Francji uważany za najlepszego piłkarza PSG w tym sezonie został odsunięty na ten jeden mecz od składu. A jest to o tyle ważne, że PSG zagra z Arsenalem – tym samym Arsenalem, który w fazie ligowej Ligi Mistrzów stracił już punkty. Zremisował bowiem w Bergamo z Atalantą 0:0, a David Raya zanotował podwójną interwencję przy rzucie karnym wykonywanym przez Mateo Reteguiego.

Paris Saint-Germain po sześciu kolejkach ligi francuskiej jest liderem. Paryżanie stracili jedynie dwa punkty z Reims. Z zespołem z miasta, w którym doszło do chrztu Francji – punkty straciła także Marsylia Roberto De Zerbiego. PSG ma o pięć goli strzelonych więcej niż kolejny w klasyfikacji zespół (OM). Znakomicie w sezon wszedł były piłkarz Benfiki – Joao Neves. Pięć asyst w pięciu meczach robi wrażenie, nawet jeśli jeszcze jako 19-latek kosztował 60 milionów euro.

João Neves vs. Rennes: ◉ 90 minutes

◉ 113 touches

◉ 100% successful dribbles

◉ 100% accurate long-balls.

◉ 7 out of 11 ground duels won

◉ 89 out of 96 accurate passes

◉ 12 ball recoveries

◉ 2 key passes Best signing of summer 2024, what an absolute baller. 🇵🇹🪄✨ pic.twitter.com/BTOKIuoImh — PSG Report (@PSG_Report) September 27, 2024

