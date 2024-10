Samuel Eto’o ukarany przez FIFA

Samuel Eto’o dokonał w futbolu wielu wspaniałych rzeczy, jak choćby wygranie potrójnej korony dwa razy z rzędu z dwoma różnymi klubami. Po udanej karierze sportowej, gdzie także w pewnym momencie zdecydowanie zaczął już odcinać kupony (Anży Machaczkała, kluby tureckie) poszedł w stronę polityki. Został wybrany prezydentem kameruńskiej federacji piłkarskiej. Niedawno dopuścił się incydentu i właśnie został on przez FIFA ukarany.

➡️Załóż konto w Betcris z kodem: GRAMGRUBO i wygraj 200 PLN za zwycięstwo Arsenalu przeciwko PSG! Kliknij w poniższy baner po szczegóły⬅️

W 2021 roku Eto’o został prezydentem kameruńskiej federacji piłkarskiej. Przyzwyczaił on niestety do dziwnych bądź kontrowersyjnych zachowań. Przed samym mundialem 2022 Eto’o z pełną powagą przyznał, że do finału w Katarze dojdą dwie afrykańskie drużyny: – W finale zagra Kamerun i Maroko. Z biegiem lat afrykańskie drużyny zdobywały coraz większe doświadczenie i myślę, że są gotowe nie tylko na udział w mistrzostwach świata, ale także na ich wygranie – mówił pewny siebie zwierzchnik krajowej federacji.

Tym razem doszło nie do jakiejś głupiej i odklejonej opinii, lecz do czynu bardziej poważnego. Eto’o został ukarany półrocznym zakazem obecności na meczach swojej kadry. Nie ujawniono szczegółów zajścia, za które został ukarany, ale chodzi o jego „naganne zachowanie”.

Oświadczenie FIFA brzmi:

Komisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła na prezesa Kameruńskiej Federacji Piłki Nożnej (FECAFOOT), Samuela Eto’o, sześciomiesięczny zakaz uczestnictwa w meczach kameruńskich drużyn reprezentacyjnych na okres sześciu miesięcy za naruszenie artykułów 13 (Obraźliwe zachowanie i naruszenie zasad fair play) i 14 (Niewłaściwe zachowanie zawodników i sędziów) Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA. Nałożona sankcja jest związana z meczem 1/8 finału Mistrzostw Świata Kobiet FIFA U-20™ pomiędzy Brazylią a Kamerunem w Bogocie w Kolumbii, który odbędzie się 11 września 2024 r. Zakaz nałożony na pana Eto’o uniemożliwi mu uczestnictwo w meczach piłki nożnej mężczyzn i kobiet z udziałem drużyn reprezentacyjnych FECAFOOT, w dowolnej kategorii lub grupie wiekowej. Decyzja została powiadomiona o decyzji dzisiaj, w dniu, w którym zakaz wszedł w życie.

W czerwcu 2022 roku został on skazany przez hiszpański sąd na 22 miesiące zawieszenia oraz 1,4 mln funtów grzywny. Kara dotyczyła dopuszczania się oszustw podatkowych związanych z prawami do jego wizerunku podczas pobytu na Półwyspie Iberyjskim.

Na samym katarskim turnieju – pod koniec meczu 1/8 finału Brazylii z Koreą Południową – Samuel Eto’o kompletnie stracił nad sobą panowanie, atakując fizycznie algierskiego YouTubera Sadouniego SM. Ten ostatni został oskarżony o sprowokowanie byłego napastnika, pytając go, ile kosztuje wynajęcie sędziego w nawiązaniu o niedawny mecz na kontynencie afrykański. – Zniszczył mi kamerę i mikrofon. Jestem na posterunku policji. Udostępnij ten film, wiem, że Katar jest krajem prawa. Okaż solidarność. Zrobiłem to dla Algierii – powiedział internauta.

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 11, 2021