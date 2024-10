Diego Godin przez lata był jednym z najlepszych defensorów na świecie. Był on długoletnim filarem drużyny Diego Simeone w Atletico Madryt przez dziewięć lat, gdzie udało mu się wygrać mistrzostwo Hiszpanii i dwa razy dotrzeć do finału Ligi Mistrzów. Zakończył on karierę w 2023 roku, jednak powrócił po kilku miesiącach na poziom amatorski do klubu Porongos. Teraz znakomity obrońca już definitywnie kończy z piłką, w wieku 38 lat.

Diego Godin definitywnie kończy karierę

Diego Godin w lipcu 2023 po meczu wyjazdowym Velez Sarsfield z Atletico Huracan ogłosił, że kończy z piłką. Ten jednak zmienił zdanie i w lutym 2024 roku wrócił – do drużyny amatorskiej Porongos z miejscowości Trinidad, region Flores.

Pobyt w Porongos nastąpił 17 lat po tym, gdy opuścił on Urugwaj w celu dalszego rozwoju kariery zawodowej. Na sam jej koniec, Godin wygrał jeszcze Copa Nacional de Clubes w starciu z Melo Wanderers. Swoją decyzję skwitował wpisem:

Ten tytuł nie jest wart ani więcej, ani mniej niż jakikolwiek inny, jest po prostu inny, ponieważ amatorstwo zawiera w sobie najczystsze i najbardziej autentyczne uczucie futbolu. Wygrywanie z przyjaciółmi, braćmi i kuzynami u boku jest naprawdę wyjątkowe. Dziękuję z głębi serca. To był mój ostatni rok, to już naprawdę koniec. Powiedziałem fanom: nie będę już grać

Diego #Godín aveva detto addio al calcio già una volta, a luglio 2023, dopo il fischio finale di Huracan-Vélez, ma il 20 febbraio 2024 aveva deciso di ricominciare con un'avventura tra i dilettanti: aveva firmato con il Porongos, squadra di Trinidad nel dipartimento di Flores, in… pic.twitter.com/IGDMX8PJe7 — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) September 30, 2024

Diego Godin w swojej karierze zagrał minimum* 897 spotkań i zanotował 52 trafienia. Sławę zyskał w Atletico Madryt, gdzie wygrał mistrzostwo Hiszpanii, a także dotarł do dwóch finałów Ligi Mistrzów – w 2014 długi czas jego bramka była jedyną w spotkaniu; co stało się później, wszyscy doskonale wiemy.

Z Interem dotarł w 2020 do finału Ligi Europy, gdzie w pokonanym polu „Nerazzurich” pozostawiła jego i kolegów drużyna Sevilli. Godin w tym meczu także strzelił gola. We Włoszech grał także z Sebastianem Walukiewiczem w Cagliari – tam jednak długo nie zakotwiczył. Na sam koniec, gdy nie wiadomo było czy trafi do Porongos, zagrał w Atletico Mineiro, a także w Velez Sarsfield, które aktualnie jest liderem w Trofeo Betano – mistrzostwach Argentyny.

*minimum z uwagi na brak statystyk dotyczących gry w Porongos

Fot. PressFocus