Nagelsmann spotkał się z odmową

Julian Nagelsmann z pewnością nie będzie zadowolony z wyboru jednego z piłkarzy. Jak się okazuje, łączony ostatnio z premierowym powołaniem do seniorskiej kadry piłkarz VfB Stuttgart Atakan Karazor podjął decyzję, że w przyszłości będzie grał dla reprezentacji narodowej Turcji.

VfB Stuttgart w ostatnim miesiącach przeżywa najlepszy okres od końcówki pierwszej dekady XXI wieku, gdy zdobywał mistrzostwo Niemiec. W końcu podopieczni Sebastiana Hoenessa w minionym sezonie nie tylko zakwalifikowali się do elitarnych rozgrywek Champions League, ale i również zajęli drugie miejsce w Bundeslidze, wyprzedzając wielki Bayern Monachium. Wszystko głównie za sprawą końcówki sezonu, kiedy to klub ze Szwabii pokonał niespodziewanie monachijczyków 3:1 i rzutem na taśmę wyprzedził w tabeli ekipę rekordowego mistrza Niemiec.

Świetny okres Stuttgartu przełożył się również na równie genialną formę wielu zawodników, którzy są obecnie postrzegani za jednych z najlepszych w niemieckiej ekstraklasie. Jednym z takich graczy jest Atakan Karazor, który na co dzień występuje na pozycji defensywnego pomocnika. 27-latek w minionej kampanii wystąpił łącznie w 37 meczach o stawkę, przyczyniając się w dużej mierze do sukcesu VfB. Urodzony w Essen pomocnik dołożył w tym czasie cztery asysty.

Od samego początku sezonu 2024/25 Niemiec o tureckim pochodzeniu gra pierwsze skrzypce w drużynie Hoenessa, który przed startem tegorocznej kampanii mianował go nawet kapitanem pierwszego zespołu. Był to dowód uznania jego umiejętności oraz jakże bogatego doświadczenia. Warto przy okazji wspomnieć, że w minionej kolejce Bundesligi podczas meczu z Wolfsburgiem (2:2) Karazor został ukarany niesłuszną czerwoną kartką, co obiło się wielkim echem w Niemczech.

Choć dla wielu młodych i utalentowanych piłkarzy powołanie do seniorskiej reprezentacji narodowej Niemiec stanowi spełnienie marzeń, to nie wszyscy są otwarci na to, by grać pod wodzą obecnego selekcjonera „Die Mannschaft” – Juliana Nagelsmanna. Jak informują niemieckie media, kapitan aktualnego wicemistrza Niemiec Atakan Karazor miał już zdecydować, że będzie występować w przyszłości w tureckiej reprezentacji, której selekcjonerem jest Vincenzo Montella.

As you all have surely seen the news yesterday: Atakan Karazor has chosen to play for our Milli Takım. But, there is something I got to know about him, which holds me off from being happy about this.

In summer 2022, Atakan was jailed in Ibiza for a few weeks, accused for raping… pic.twitter.com/4tjZ0kBE98

— Football in Türkiye ⚽️🇹🇷 (@FootyinTurkiye) October 1, 2024