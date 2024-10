Roma leci bez pilota – możliwy nawet powrót De Rossiego

Roma nie zaczęła najlepiej nowego sezonu Serie A i posadą przypłacili to zarówno trener pierwszej drużyny Daniele De Rossi, jak i dyrektor generalna klubu, Greczynka Lia Souloukou, która z powodu hejtu kibiców (decyzja z De Rossim), musiała otrzymać ochronę policyjną i zrezygnowała z funkcji. Brak niedzielnej wygranej u Ivana Juricia nad Monzą może oznaczać jego szybkie zwolnienie – szybkie, bo po raptem pięciu meczach w roli trenera Romy.



Roma po trzech kolejkach potrafiła zajmować 16. miejsce w lidze i być bez wygranej w pierwszych czterech meczach. Do tego wszystkiego, w klubie pozostał wypychany Paulo Dybala, nie udało się sprzedać Nicoli Zalewskiego. Roma jest aktualnie 10. drużyną Serie A, bo polepszyła się co nieco sytuacja z Chorwatem za sterami. Problem jest jednak taki, że dość mały jest ten progres u nowego szkoleniowca.

Roma are a mess 🤦🏻‍♂️

CorSport report that they could ALREADY sack Juric if Roma don’t beat Monza on Sunday ❌

Juric has been in charge for 4 games:

• 2 wins

• 1 tie

• 1 loss

They also say you can’t rule out De Rossi returning 👀

