Carvajal z koszmarną kontuzją. Wiadomo ile nie zagra

Dani Carvajal w ostatnim meczu ligowym przeciwko Villarreal doznał koszmarnej kontuzji kolana. Hiszpański obrońca aż wrzeszczał z bólu. Wyglądało to koszmarnie… Nie wystąpi już w obecnym sezonie. Nie jest on jedynym zawodnikiem, który cierpi z powodu tego urazu. Zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie staje się coraz większą plagą wśród piłkarzy.

Real Madryt wygrał ostatni mecz w ramach rozgrywek La Liga z Villarrealem 2:0 po pięknych golach Federico Valverdo i Viniciusa Juniora. Mimo cennego zwycięstwa, „Królewscy” nie kończyli go w najlepszych nastrojach. Poważnej kontuzji nabawił się Dani Carvajal. 32-latek w samej końcówce wybijał piłkę, jednak niefortunnie zderzył się z przeciwnikiem. Momentalnie upadł na murawę i przeraźliwie krzyczał z bólu, a dodatkowo zalał się łzami.

Dani Carvajal was emotional as he was stretchered off the pitch after suffering a leg injury.

Get well soon 🙏 pic.twitter.com/FyRAtRUkK7

