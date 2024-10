Aston Villa w ostatnich miesiącach notuje wyraźnie tendencję wzrostową i to samo widać dobitnie u jej piłkarzy. Wyróżniają się Emiliano Martinez czy Ollie Watkins, który zapewnił Anglii finał EURO 2024. Świetnie spisuje się też Kolumbijczyk Jhon Duran. 20-latek jest doskonałym jokerem. Ostatnio wygrał klubowi mecz z Bayernem i otrzymał nową umowę do 2030 roku.

Aston Villa przedłużyła umowę z gwiazdą ostatnich tygodni

Jhon Duran podpisał z „The Villans” umowę do 2030 roku, co oznacza, że przedłużył swój kontrakt o dwa lata. Poprzednia umowa bowiem opiewała do czerwca 2028 roku. Kolumbijczyk na Villa Park spędził nieco ponad półtora roku, a już stał się jednym z ulubieńców trybun. Było blisko, żeby opuścił klub w letnim okienku transferowym.

🚨🇨🇴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Jhon Duran (20) signs new contract with Aston Villa until 2030. "He arrived here two years ago and he is young, his potential is huge.", says Unai Emery. pic.twitter.com/IinA5TmAfb — EuroFoot (@eurofootcom) October 7, 2024

Kolumbijczyk jest znakomitym jokerem. W tym sezonie zanotował sześć trafień, a pięć właśnie z ławki. Duran jak do tej pory:

z West Hamem strzelił zwycięskiego gola w 79. minucie – wszedł z ławki

z Leicester strzelił na 2:0 dwie minuty po wejściu na boisko

z Evertonem strzelił zwycięskiego gola w 76. minucie na wagę come backu z 0:2 na 3:2 – z ławki

z Wolverhampton przypieczętował wygraną w doliczonym czasie – też z ławki

z Bayernem strzelił jedynego gola meczu – również z ławki

W Lidze Konferencji w ubiegłym sezonie strzelił pięć goli, a Aston Villa osiągnęła pierwszy europejski półfinał od 1982 roku. Zanotował on trafienie przy Łazienkowskiej w przegranym 2:3 meczu z Legią. Dobił strzał do pustej bramki Kacpra Tobiasza, który skierował na poprzeczkę piłkę po uderzeniu Nicolo Zaniolo. W maju jego klub powrócił do Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 41 lat.

A mógł odejść

Dlaczego Duran nie gra w pierwszym składzie? Było to dobrze widoczne podczas spotkania z Manchesterem United, kiedy grając razem z Olliem Watkinsem miał problem, by się odnaleźć na boisku i Jonny Evans go świetnie rozczytywał. Otóż Anglik lepiej odnajduje się przy ataku pozycyjnym i ma niepodważalną pozycję. Duran nie ma szans, aby go wygryźć, dlatego musi zaakceptować swoją rolę. To ważne, bo „The Villans” grają przecież w Lidze Mistrzów. Potrzeba rotacji.

Latem… podekscytował się transferem do West Hamu. Podczas przeprowadzonego na swoim Instagramie live’a… wykonał gest młota poprzez skrzyżowanie swoich rąk. Jest to symbol używany przez West Ham w swoim herbie niemal od początku istnienia. Lajkował też wiele wpisów łączących go z tym klubem. Wydawało się, że „Młoty” wyłożą ponad 30 milionów i Kolumbijczyk tam właśnie wyląduje, a jednak pozostał w Birmingham i stał się jednym z ulubieńców. Taki joker to skarb Unaia Emery’ego. Duran ma niebywałą łatwość i lekkość strzelania goli z różnych pozycji.

🚨 Jhon Durán on his Instagram live making it clear he wants to join West Ham. ⚒️ pic.twitter.com/H8rUydDRB5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 27, 2024

Aston Villa po siedmiu kolejkach Premier League zajmuje piątą lokatę, tracąc do podium trzy punkty. W ostatnim spotkaniu po słabym meczu bezbramkowo zremisowała z Manchesterem United. W fazie ligowej Ligi Mistrzów piłkarze z Birmingham zaczęli doskonale. Mają dwie wygrane – poza Bayernem u siebie, pokonali także Young Boys 3:0 w Bernie. Są oni szóstą ekipą tej części rozgrywek w nowej formule Ligi Mistrzów i poza nimi tylko sześć ekip ma komplet oczek.

Fot. PressFocus