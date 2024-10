Duvan Zapata czyli kolejny uraz więzadeł na najwyższym poziomie

Duvan Zapata latem 2023 roku zamienił Bergamo na Turyn i była to zmiana udana. Jak sam przyznał, bardzo mocno poczuł zachowanie kibiców oraz trenera Ivana Juricia – skutkowało to kampanią z 12 golami i czterema decydującymi podaniami. Drugi sezon w Piemoncie także zaczął dobrze, choć pod wodzą Paolo Vanolego – trzy gole w siedmiu spotkaniach. Kolumbijczyk w ostatnim z nich doznał jednak zerwania więzadła krzyżowego i to dla niego koniec sezonu.

Kolumbijski napastnik drużyny z Turyny strzelił gola w 36. minucie w Mediolanie w starciu z Interem, po czym… zerwał więzadła. Do nieszczęśliwej sytuacji doszło w momencie, gdy już blisko końca w meczu, próbował przedryblować Matteo Darmiana. Jego lewa noga wygięła się i doszło do nieszczęścia. Zapata ma sezon z głowy i zagra dopiero w następnym. Poza więzadłem, uszkodzenie dotknęło także łąkotkę.

🚨🇨🇴 Colombian striker Duván Zapata has suffered a serious injury as he has torn his ACL, with meniscus also involved.

Get well soon, Duván! ❤️ pic.twitter.com/bmFDz6t7Ww

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2024