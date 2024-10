OFICJALNIE: Andres Iniesta zakończył piłkarską karierę

W specjalnie przygotowanym materiale wideo Andres Iniesta poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. W seniorskiej piłce zadebiutował niemal 22 lata temu. W tym czasie sięgnął po aż 37 trofeów, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii. Najwięcej meczów rozegrał w barwach FC Barcelony – aż 674. Ma na koncie także aż 131 występów dla reprezentacji Hiszpanii.

Andres Iniesta zakończył piłkarską karierę

Wychowanek FC Barcelony debiut w seniorskiej piłce zaliczył 29 października 2002 roku – w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z Club Brugge (1:0). Niemal 22 lata później, 7 października 2024 roku w wieku 40 lat Andres Iniesta oficjalnie poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery. Ogłoszenie nastąpiło za pomocą specjalnie przygotowanego dwuminutowego materiału wideo, który udostępniono na oficjalnych kontach Iniesty w mediach społecznościowych. O tym, że Iniesta akurat tego dnia ogłosi zakończenie kariery wiadomo było już od pewnego czasu. Jako pierwsze już 1 października poinformowało o tym hiszpańskie ”Relevo”.

W filmie wystąpili m.in. Louis van Gaal pod wodzą którego Iniesta debiutował w Barcelonie, Luis Enrique, z którym najpierw występował w Barcelonie, a następnie ten prowadził go w ”Blaugranie”, a także jego były trener Pep Guardiola i były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Vicente del Bosque z którym były pomocnik osiągał największe sukcesy w kadrze. Rozpoczynające materiał pytanie ”Andres, co piłka nożna dla Ciebie znaczy?” sprawiło, że były już piłkarz nie mógł powstrzymać łez. Materiał kończy plansza z napisem ”gra toczy się dalej”, co może sugerować, że Iniesta dalej będzie związany z futbolem, ale już w innej roli.

– Ma 40 lat i wciąż nie jest przekonany ”powinienem grać czy nie” – mówił w materiale Luis Enrique.

– Na stadionie Espanyolu Barcelona prowadziła 4:1, 5:1 i on (Iniesta – przyp. red.) otrzymał owację na stojąco. Myślę, że to sytuacja, która idealnie opisuje, jak ludzie go doceniają – wspominał były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Vicente del Bosque.

El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣🔟2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 7, 2024

Jeden z najbardziej utytułowanych w historii

Przez ponad dwie dekady piłkarskiej kariery zdobył aż 37 trofeów, co czyni go obecnie piątym najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii futbolu (ex aequo z Sergio Busquetsem, Gerardem Pique i Maxwellem). Do tego dołożył dwa trofea na szczeblu juniorskim oraz wiele trofeów indywidualnych. W 2001 roku z reprezentacją Hiszpanii sięgnął po mistrzostwo Europy do lat 17, a rok później po mistrzostwo Europy do lat 19. Jeśli chodzi zaś o trofea indywidualne – m.in. w 2009 został piłkarzem roku w Hiszpanii, czy w 2012 najlepszym piłkarzem mistrzostw Europy i piłkarzem roku w Europie. Po najwięcej trofeów sięgnął z FC Barceloną – 29:

9x mistrzostwo Hiszpanii (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018)

6x Puchar Hiszpanii (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018)

5x Superpuchar Hiszpanii (2005, 2006, 2011, 2013, 2016)

4x Liga Mistrzów (2006, 2009, 2011, 2015)

2x Superpuchar UEFA (2011, 2015)

3x Klubowe Mistrzostwo Świata (2009, 2011, 2015)

Dla Barcelony rozegrał aż 674 meczów, co czyni piątym piłkarzem z największą liczbą występów dla ”Dumy Katalonii”. Strzelił dla niej 57 goli i zaliczył 135 asyst. Po jednej asyście notował w finałach Ligi Mistrzów w 2009, 2011 i 2015 roku. Do finału Ligi Mistrzów to on wprowadził Barcelonę, bowiem w doliczonym czasie rewanżowego meczu 1/2 finału na Stamford Bridge to on zdobył bramkę na 1:1. Pierwszy mecz z Chelsea zakończył się wynikiem 0:0, więc ”Barca” dzięki bramce zdobytej na wyjeździe awansowała do finału i pokonała w Rzymie 2:0 Manchester United. Tam Iniesta zaliczył asystę przy bramce Samuela Eto’o na 1:0.

Rok później również to on odegrał kluczową rolę w jedynym w historii mistrzostwie świata Hiszpanii. W 116. minucie finału mundialu w RPA przeciwko Holandii zdobył jedyną w tym spotkaniu bramkę. Oprócz mistrzostwa świata w 2010 roku Iniesta w 2008 i 2012 roku z seniorską reprezentacją Hiszpanii zdobywał mistrzostwo Europy. To jedyny przypadek dwóch z rzędu triumfów w mistrzostwach Europy w historii.

Łącznie Iniesta na mistrzostwach świata zagrał w 2006, 2010, 2014 i 2018 roku. Na mundialach zagrał 14 meczów, w których zdobył dwie bramki i trzy asysty. Na EURO zaś zagrał w 2008, 2012 i 2016 roku. Na tych turniejach zaliczył łącznie 16 występów, w których zanotował pięć asyst. Dla ”La Furia Roja” rozegrał 131 meczów, w których strzelił 14 goli i zaliczył 30 asyst. Daje mu to obecnie piąte miejsce pod względem liczby meczów dla reprezentacji Hiszpanii w historii.

W 2018 roku po 22 latach opuścił Barcelonę do akademii której trafił w wieku 12 lat i przeniósł się na Daleki Wschód. W japońskim Vissel Kobe nie odcinał jednak kuponów, bowiem dołożył do CV kolejne trzy trofea. W 2019 roku sięgnął po Puchar Japonii, w 2020 roku po Superpuchar Japonii, a w 2023 roku zdobył mistrzostwo Japonii. W Vissel Kobe grał m.in. z Lukasem Podolskim, czy Sergim Samperem, czyli obecnie zawodnikami Górnika Zabrze i Motoru Lublin. Dla tego klubu rozegrał 134 mecze, w których zdobył 26 bramek i 25 asyst.

Latem 2023 roku po pięciu latach zamienił Daleki Wschód na Bliski Wschód. Podpisał roczny kontrakt z Emirates Club z możliwością przedłużenia go do 2025 roku. Tam zaliczył 23 występy, w których strzelił pięć goli i dołożył jedną asystę. Klub z miasta Ras al-Chajma poprzedni sezon UAE League zakończył jednak na przedostatnim, 13. miejscu i spadł z emirackiej ekstraklasy. Iniesta wraz z końcem sezonu 2023/24 odszedł więc z tego klubu, a kilka miesięcy później podjął decyzję o zawieszeniu butów na kołku.

fot. Andres Iniesta / Twitter