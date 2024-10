Alaba przedwcześnie zakończy karierę? Ciągle odczuwa ból…

David Alaba od dłuższego czasu próbuje dojść do siebie po poważnej kontuzji kolana, lecz ciągle Real Madryt nie jest w stanie określić daty jego ewentualnego powrotu na boisko. Jak przekazał Edu Pidal z radia „Onda Cero”, Austriak ma nadal odczuwać bardzo duży ból po zakończonym treningu. Klub powoli zaczyna tracić nadzieję i rozgląda się na rynku transferowym.

Wszystko rozpoczęło się jeszcze w 2023 roku, kiedy to w grudniu Austriak doznał bardzo poważnej kontuzji. Diagnoza była jasna – zerwane więzadło krzyżowe w lewym kolanie. Real miał wyjątkowego pecha do więzadeł – wcześniej stracił Thibauta Courtois oraz Edera Militao. Obaj jednak już grają, natomiast Alaba nawet nie jest blisko powrotu.

W swojej karierze miewał okresy, kiedy to opuszczał kilka spotkań z powodu kontuzji, lecz teraz sytuacja wygląda znacznie gorzej. Wszystko wydarzyło się w grudniu ubiegłego roku, gdy Real pokonał 4:1 Villarreal. Kibice, mimo wygranej, nie mieli zbyt dużo powodów do radości, ponieważ Alaba bez kontaktu z rywalem upadł na murawę i z wielkim trudem opuścił boisko.

David Alaba had to come off after suffering a knee injury 💔 pic.twitter.com/9alkxos2EP

Po tak fatalnej diagnozie było pewne, że Austriak opuści resztę sezonu, ale także EURO 2024. Austria wyciągnęła pomocną dłoń i włączyła go do sztabu Ralfa Rangkicka, by mógł mentalnie pomóc kolegom jako „niegrający kapitan”. Real Madryt oczywiście zadbał, żeby David momentalnie przeszedł operację i mógł spokojnie rozpocząć długi i mozolny proces rehabilitacji. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, to już teraz Carlo Ancelotii mógłby korzystać z usług 33-latka. Jednak od dłuższego czasu Real Madryt rozkłada ręce, bo nadal nie ma oficjalnej daty możliwego powrotu.

Edu Pidal, który prowadzi program w radiu „Onda Cero” stwierdził, że Alaba cały czas odczuwa bardzo duży ból. Nie jest w stanie normalnie trenować, a to wszystko przez operacyjnie zmniejszoną łąkotkę. Jak tłumaczył dziennikarz, kości w kolanie zawodnika zaczęły bardzo wyraźnie się o siebie ocierać, co jest przyczyną bólu. Tak naprawdę jedyną opcją na ten moment jest bardzo długi i mozolny proces regeneracji łąkotki. Jednak mówimy tutaj o 33-letnim zawodniku, dla którego może to oznaczać koniec przygody z futbolem, a przynajmniej koniec przygody z Realem.

🚨 There is concern that David Alaba will not be able to return to football. 🤕

He is in a lot of pain after training sessions due to reduced cartilage in his knee, making the bones rub against each other.

(Source: @OndaCero_es) pic.twitter.com/NcQQXE6Vux

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2024