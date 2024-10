Oceny Polaków po rewanżu z Chorwacją

Reprezentacja Polski jest już po dwóch trzecich spotkań w obecnej edycji Lidze Narodów. Tym razem rywalem Biało-Czerwonych byli Chorwaci, z którymi we wrześniu Polacy przegrali 0:1. W słowiańsko-bałkańskiej potyczce nie było zwycięzcy – mecz zakończył się bowiem remisem 3:3. Brak wygranego zdecydowanie nie oznacza jednak niedoboru emocji, których tego wieczoru było naprawdę wiele.

Oceny Polaków

BRAMKARZ:

Marcin Bułka – 6. W pierwszej połowie – delikatnie mówiąc – nie pomógł w poprawie wyników, jednak fakty są też takie, że przy większości straconych bramek był bezradny. Druga połowa to już jednak ogromna poprawa w grze Bułki. Kilka razy popisywał się interwencją na poziomie najlepszych golkiperów świata. Mimo straconych bramek dał sygnał selekcjonerowi, aby na kolejnym zgrupowaniu był już zdecydowaną „jedynką” w bramce.

STOPERZY:

Paweł Dawidowicz – 1. Kolejny fatalny reprezentacyjny występ piłkarza Hellasu Verona. Szczególnie zawinił przy golu na 1:3 – wówczas fatalnie podał piłkę wprost pod nogi rywala. Michał Probierz musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebuje takiego piłkarskiego elektryka w swoim zespole. Dawidowiczowi nie pomagają także notoryczne problemy zdrowotne – przez kontuzję musiał opuścić boisko jeszcze przed koniec pierwszej połowie.

Jan Bednarek – 3. Odebrał piłkę przy golu na 1:0, bez niego nie byłoby prowadzenia – i to właściwie koniec dobrego. Zagrał słabo, odpuszczał przy kryciu.

Jakub Kiwior – 4. Najlepszy wśród słabych – tak można określić jego występ. Wciąż jednak pamiętajmy o tym, że reprezentacja zbytnio nie ma żadnej alternatywy na jego miejsce i jest skazana na jego usługi. Nie zmienia to natomiast rzeczywistości – Kiwior po raz kolejny przeszedł obok meczu.

WAHADŁOWI

Nicola Zalewski – 6. W pierwszych fragmentach meczu grał słabo, jednak pod koniec pierwszej wreszcie odpalił i pokazał swoją najlepszą wersją. Strzelił kolejnego gola w reprezentacji – i choć w defensywie wciąż ma sporo do nadrobienia, w ataku wyrasta na lidera kadry.

Jakub Kamiński – 5. Przez większość meczu był niewidoczny, jednak „uratowała” go asysta przy golu Nicoli Zalewskiego. I choć przypadkowa, trochę niechlujna – to wciąż asysta, bez której bramka na 2:3 byłaby niemożliwa. Nie zmienia to jednak faktu, że można, a nawet trzeba od niego oczekiwać więcej. Pod koniec pierwszej połowy zmarnował także stu procentową sytuację, kiedy to stanął „oko w oko” z Dominikiem Livakowiciem.

ŚRODKOWI POMOCNICY

Sebastian Szymański – 5. To nie był jego wieczór – po raz kolejny brakowało wigoru, którym emanował za swoich najlepszych reprezentacyjnych czasów. Zaliczył kilka strat, w najlepszych momentach był… niewidoczny. Wszystko zmieniła jednak bramka na 3:3, która padła po wspaniałym strzale z lewej nogi tuż zza pola karnego. Gol uratował mu ocenę, jednak takie „koła ratunkowe” to my możemy oglądać przy okazji każdego meczu kadry!

Piotr Zieliński – 8. Kolejny bardzo dobry mecz Zielińskiego w reprezentacji. Wspaniały strzał, który dał prowadzenie – czego chcieć więcej? Ewidentnie widać, że opaska kapitańska mu służy. Śmiało można stwierdzić, że pomocnik reprezentacji jest uosobieniem dobrego współczesnego lidera, który autorytet budzi nie krzykiem w szatni, lecz umiejętnościami boiskowymi.

POCZĄTEK JAK Z BAJKI! Widać chemię między Zielińskim a Urbańskim 💪 🔴📲 Oglądaj #POLCRO ▶️ https://t.co/pYH4DIo2D0 pic.twitter.com/3vMzRzyXz9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 15, 2024

Jakub Moder – 4. Niestety formę z klubu (a właściwie jej brak) przeniósł do reprezentacji. Miał kilka przebłysków w postaci celnych przerzutów. To jednak za mało, aby być podstawowym zawodnikiem w reprezentacji Polski. Większość meczu grał słabo, popełniał proste błędy. Jak nie idzie, to nie idzie.

NAPASTNICY

Karol Świderski – 3. To nie było jego zgrupowanie. Z Portugalią zagrał słabo, dzisiaj także praktycznie bez żadnego zagrania, z którego można by go zapamiętać. Podawał niecelnie, popełniał wręcz juniorskie błędy w przyjęciu. Miał zostać liderem ofensywy, a tymczasem po raz kolejny zawiódł.

Kacper Urbański – 7. Dwudziestoletni pan piłkarz. Kapitalny drybling i asysta przy bramce na 1:0. Dzisiejszym występem ewidentnie pokazał, że należy rozpatrywać go w kategorii podstawowego zawodnika reprezentacji Polski.

REZERWOWI

Kamil Piątkowski – 5. Zastąpił kontuzjowanego Dawidowicza i trzeba przyznać, że dał sobie radę. Przed zgrupowaniem wielu kibiców bało się o jego formę, a tymczasem on sprawiał wrażenie idealnie przygotowanego i – co istotne – spokojnego. Dał poważne przesłanki Probierzowi, aby częściej dawał mu szansę.

Robert Lewandowski – 6. Oczywiście, grał o wiele lepiej od Świderskiego, którego zastąpił, jednak w przypadku „Lewego” to nie powinien być punkt odniesienia. Polski napastnik nie strzelił co prawda gola, ale dał ważny impuls swoim kolegom. W pewnym sensie „wywalczył” Biało-Czerwonym grę w przewadze, gdyż właśnie po brutalnym wejściu na Lewandowskim czerwoną kartkę otrzymał bramkarz gości – Dominik Livakovic.

Livakovic was given a red card after this foul on Lewandowskipic.twitter.com/NMbVy5WyRF — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 15, 2024

Michael Ameyaw – 5. Drugie koty za płoty. Kolejny mecz Ameyawa w reprezentacji, kolejny po wejściu z ławki. W meczu z Chorwacją nie pokazał nic wybitnego, jednak należy dać mu czas. Miał kilka dobrych pomysłów, zmuszał rywali do faulowania go.

Maxi Oyedele – 4. Podobnie jak Ameyaw, przeszedł obok meczu. Czy zasługuje na kolejne podania? Ciężko stwierdzić. Ma potencjał, natomiast wciąż brakuje mu tej piłkarskiej iskry.

Bartosz Kapustka – 4. Wrócił do reprezentacji i to właściwie tyle jeśli chodzi o pozytywy Kapustki. Próbował atakować, jednak zupełnie nie radził sobie z chorwackimi defensorami.

MVP Polski: Piotr Zieliński – W końcu można powiedzieć, że pomocnik Interu Mediolan wyrósł na lidera reprezentacji Polski. Zajęło mu to długo – w końcu mowa o trzydziestoletnim zawodniku. Lepiej jednak późno, niż wcale. W meczu z Chorwacją Zieliński dyrygował, śpiewał, tańczył i wszystko, co jeszcze możliwe w muzycznym akompaniamencie. Strzelił gola, w dwóch słowach „Zielu, top!”.

Wnioski po meczu

Mecz Polaków z Chorwatami był dla Biało-Czerwonych kibiców meczem-sinusoidą. Oczywiście, od reprezentacji oczekuje się przede wszystkim emocji, natomiast z drugiej strony słusznym argumentem krytyków są kolejne stracone bramki w wysokim wymiarze. Punkt zdobyty z bałkańskim zespołem zdecydowanie zasługuje jednak na szacunek, gdyż za miesiąc może okazać się on kluczowy w kontekście utrzymania na poziomie najwyższej Dywizji w rozgrywkach Ligi Narodów.

Spotkanie przeciwko reprezentacji można podzielić na kilka etapów, w których raz graliśmy lepiej, a raz gorzej (lub bardzo źle). W zespole Probierza wciąż widzialna jest piłkarska dziecinność, która czasami może objawiać się w postaci pięknych bramek, natomiast równie często karci nas głupio straconymi golami.

KONIEC ❌ Podział punktów na PGE Narodowym! Opinie❓ pic.twitter.com/msfApbVUk7 — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 15, 2024

fot. PressFocus