Giovanni Simeone: „Conte przypomina mi mojego ojca”

Antonio Conte od początku tego sezonu doskonale sobie radzi w SSC Napoli. Włoch znany jest z tego, że całym sercem żyje pracą i w pełni się jej poświęca, oczekując też tego od ludzi wokół. Giovanni Simeone zdradził właśnie, że bardzo w tym aspekcie przypomina mu jego ojca – Diego Simeone.

Giovanni Simeone to tzw. „super rezerwowy”. Mimo swojej roli – nie narzeka. Tak było u Luciano Spallettiego, Waltera Mazzarriego, Francesco Calzony i tak jest u Antonio Conte. Simeone ma okazję obserwować z bliska pracę Antonio Conte, czyli porywczego Włocha, który pracuje z taką wielką pasją, zaangażowaniem i porywczością, że potrafi skłócić całe środowisko, kiedy nie podoba mu się dostateczne zaangażowanie u innych.

– Trener w stu procentach skupia się na Napoli. Naprawdę przypomina mi mojego ojca Diego, ponieważ ma w głowie pasję do piłki nożnej i gry. Widzi wszystko, czuje wszystko, a to wynika zarówno z jego doświadczenia, jak i oglądania wielu godzin piłki nożnej. W ten sposób wiesz, kiedy atakować, a kiedy się bronić. Oto cechy świetnego trenera – powiedział napastnik w wywiadzie dla „Radia CRC”.

