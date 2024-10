Aston Villa w ostatnich miesiącach notuje znaczący progres sportowy. Po wielu dekadach wróciła do rozgrywek Ligi Mistrzów, które przecież wygrała w 1983 roku. Dość duża poprawa wyników spowodowała jednak problem w szeregach „The Villans”. Chodzi bowiem o… treningi w ośrodku. Z racji klimatu i położenia geograficznego słońce zachodzi wcześnie, co rodzi problem w codziennej pracy. Chodzi bowiem o fakt, że w klubie… nie ma oświetlenia.

Aston Villa ma dość specyficzny problem z treningami

W Birmingham wydaje się, że trening po południu, jak to w piłce nożnej – to rzecz całkowicie normalna. Niestety, nie w Bodymoor Heath, gdzie trenuje Aston Villa. Unai Emery powiedział, że miejsce treningów pierwszej drużyny… nie ma systemu oświetlenia, przez co nie mogą oni trenować po zmroku. Podkreślił wyraźnie , że życzy sobie, aby zmieniło się to w najbliższym czasie, choćby z uwagi na napięty harmonogram klubu z racji gry w Europie, gdzie idzie im dotychczas świetnie – pokonali sensacyjnie Bayern Monachium i odhaczyli trzy oczka z Young Boys Berno.

Emery był podczas przerwy reprezentacyjnej gościem „RTVE” i opowiadał tam o wielu rzeczach. W półgodzinnej rozmowie tłumaczył jaka jest jego rola w Aston Villi, gdzie bardzo sobie ceni to, że jest głównym dowodzącym i podejmuje ważne decyzje. W jednym z wątków zaalarmował jednak, że treningi różnią się od tych w Hiszpanii:

– Kiedy opuszczasz kraj, to wszystko się zmienia – jedzenie, harmonogramy. Harmonogramy nawet z tego względu, że trudno jest tu zobaczyć treningi popołudniami. Tak naprawdę to w naszym centrum treningowym nawet nie ma oświetlenia i nie możemy trenować po południu. Zwłaszcza teraz, gdy gramy w Europie, musimy trenować o 17:00 lub 18:00, a zimą tu o 15:30 jest noc. Jest to o tyle zaskakujące, że piłkarze „The Villans” mieli już europejskie wojaże na koncie w poprzednim sezonie, gdzie grali w Lidze Konferencji. Doszli tam do półfinału, w którym zostali odprawieni z kwitkiem przez późniejszego triumfatora – Olympiakos.

Aston Villa nie ma jednak takich problemów na samym boisku. Podopieczni Unaia Emery’ego w lidze angielskiej są aktualnie na piątej lokacie ze stratą czterech punktów do prowadzącego Liverpoolu, a w Lidze Mistrzów mają komplet punktów po dwóch kolejkach fazy ligowej. W piorunującej formie znajduje się super rezerwowy Kolumbijczyk Jhon Duran, który jest złotym rezerwowym i niedawno przedłużył umowę z klubem. W następnym meczu podopieczni trenera z Kraju Basków zmierzą się z Fulham, które jest za „The Villans” jedynie trzy punkty w tabeli.

