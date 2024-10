Flick podjął decyzję. Szczęsny nie zadebiutuje

Na konferencji prasowej szkoleniowiec FC Barcelony Hansi Flick poinformował, że Wojciech Szczęsny nie zadebiutuje w jej barwach ani w ten weekend przeciwko Sevilli, ani za kilka dni w meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Tym samym pierwszy występ Polaka w koszulce ”Blaugrany” nastąpi najwcześniej za tydzień, gdy Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Realem Madryt.

Dzień przed meczem dziesiątej kolejki La Liga pomiędzy Barceloną a Sevillą odbyła się konferencja prasowa z udziałem szkoleniowca ”Dumy Katalonii” Hansiego Flicka. Jedną z poruszonych w rozmowie z mediami przez Niemca kwestii był potencjalny debiut Wojciecha Szczęsnego w najbliższym meczu z Sevillą. Swoją wypowiedzią Flick rozczarował jednak polskich kibiców, bowiem powiedział, że Szczęsny nie zadebiutuje w barwach Barcelony w meczu z Sevillą, który odbędzie się w niedzielę 20 października o godzinie 21:00.

Mało tego, Flick nie przewiduje Polaka w bramce podczas prestiżowego meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, który Barcelona rozegra już w środę 23 października. Tym samym debiut Szczęsnego w koszulce Barcelony nastąpi najwcześniej przeciwko Realowi Madryt. Do ”El Clasico” dojdzie na Estadio Santiago Bernabeu już za tydzień – w sobotę 26 października o godzinie 21:00. Jeśli jednak debiut nie nastąpi i wtedy, trzeba będzie go odłożyć przynajmniej o tydzień i derbów Barcelony z Espanyolem.

– Pozycja bramkarza? Nie ma powodu, żeby coś zmieniać przed jutrem. Inaki Pena zacznie (mecz z Sevillą – przyp. red.). Pena będzie także naszym bramkarzem przeciwko Bayernowi. Jestem zadowolony ze Szczęsnego, ale na ten moment nie mam powodu, żeby coś zmieniać – mówił Flick na konferencji prasowej przed meczem z Sevillą.

– Taki jest plan, choć nie wiemy, co może się wydarzyć. Dobrze radzi sobie na treningach (Szczęsny – przyp. red.). Jesteśmy szczęśliwi, że Szczęsny jest tutaj i jest gotowy do gry – dodał niemiecki szkoleniowiec Barcelony.

Hansi Flick: "We didn't plan on changing goalkeepers for the Champions League. You never know what could happen, but for me Iñaki will play tomorrow and it's planned that he will play on Wednesday [against Bayern]. I'm very happy with Szczesny too." pic.twitter.com/Qmqu6dLo1W

