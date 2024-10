Zlatan Ibrahimović może zadebiutować w nowej dyscyplinie sportu

Zlatan Ibrahimović to jedna z największych legend piłki nożnej XXI wieku. Przez lata imponował nie tylko swoim wybitnym dorobkiem strzeleckim, ale też muskulaturą i wygimnastykowaniem. Bardzo możliwe, że wkrótce „Ibra” sprawdzi się w kolejnej dyscyplinie sportu. Szwed bośniackiego pochodzenia i zdobywca ponad 30 trofeów w piłce nożnej ma spore szanse na występ podczas walki bokserskiej w ringu. Wszystko to z pomocą brytyjskiego promotora.

Koniec kariery przez kolano

Zlatan zawiesił buty na kołku w czerwcu 2023 roku po karierze, w której trafiał do siatki w czterech różnych dekadach. Grałby pewnie jeszcze dłużej, ale musiał skończyć piękną karierę z powodu odnawiających się problemów z kolanem, które ucierpiało rok wcześniej w wyniku zerwania więzadła krzyżowego. 41-letni wtedy Szwed został pożegnany po ostatnim meczu sezonu z Hellasem Werona w obecności wypełnionego Stadio San Siro.

I tak wcześniej dokonał niemożliwego. W maju 2022 roku wyjawił wręcz szokującą informację: – Przez ostatnie sześć miesięcy grałem bez więzadeł krzyżowych w lewym kolanie. Ciągle miałem spuchnięte kolano. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy mogłem trenować z zespołem tylko 10 razy. Wziąłem ponad 20 zastrzyków, opróżniałem kolano raz w tygodniu, codziennie brałem środki przeciwbólowe. Z powodu bólu ledwo spałem. Wszystko po to, by pomóc w osiągnięciu mistrzostwa. No i pomógł.

Na trybunach podczas pożegnania zasiadała jego partnerka Helena Seger, wraz z synami: Maximilianem oraz Vincentem. W ostatnim sezonie w roli piłkarza Zlatan Ibrahimović zanotował jedno trafienie w czterech spotkaniach – został tym samym najstarszym strzelcem gola w historii Serie A (dokonał tego jak się okazało w ostatnim ligowym meczu w karierze – 18 marca 2023 roku).

Zlatan Ibrahimović zadebiutuje w nowej dyscyplinie sportu?

W czerwcu 2021 roku Mams Taylor wraz z youtuberem KSI oraz niemieckimi promotorami boksu zawodowego braćmi Sauerland utworzyli federację Misfits Boxing. Dedykowana jest ona starciom pomiędzy gwiazdami i celebrytami. Dlaczego Misfits? Bo to ludzie z różnych branż walczący ze sobą, a niebędący zawodowymi pięściarzami – misfits, czyli z angielskiego niedopasowani. YouTuber już w czerwcu, czyli świeżo po zakończeniu kariery, zapraszał Szweda do wystąpienia w walce. Był podekscytowany jego wysokimi kopnięciami w worek treningowy, które prezentował w social mediach.

Taylor powiedział „SunSport”: – Próbowałem przekonać Zlatana i może on zawalczyć. Jestem dobrym przyjacielem jego menedżera i mieliśmy rozmowę między sobą FaceTime, we trzech. To było naprawdę fajne, widział wiele walk Misfits i śledził to. Był w dodatku kickboxerem. Są też inne nazwiska, które nie są tak duże jak ci goście, którzy są zainteresowani i to są nadal bardzo szanowane nazwiska, które osiągnęły wiele. I ponieważ jest realistyczne, że ci goście będą walczyć, nie podam ich nazwisk.

Zlatan Ibrahimović ma czarny pas w taekwondo, więc nie są mu obce sztuki walki. Nie tak dawno Misfits było w rozmowach z dwoma byłymi zawodnikami – Wayne Rooney zdecydował się jednak finalnie podjąć pracę w Plymouth, a Danny Simpson (mistrz Anglii 2016)… skorzystał z możliwości. Zremisował on we wrześniu z youtuberem Dannym Aaronsem, wskakując do walki w zastępstwie tiktokera Beavo.

