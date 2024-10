Montpellier rozpoczęło sezon od sześciu porażek w ośmiu kolejkach i okupuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli Ligue 1. Trener Michel Der Zakarian został zwolniony… przed kamerami telewizyjnymi po ostatniej porażce 0:5 z Olympique Marsylią. Nowy szef szatni mistrza Francji 2012 to z kolei persona bardzo dobrze znana kibicom, także tym starszym, wiekowym. Do klubu po raz czwarty wraca bowiem Jean-Louis Gasset, klubowa legenda klubu z Oksytanii.

Montpellier zatrudniło klubową legendę w walce o utrzymanie

W 1997 roku Gasset stracił pracę i w jego miejsce trenerem został Michel Der Zakarian. Tym razem sytuacja się odwróciła. Po 27 latach to nestor francuskich trenerów zmienia Ormianina z francuskim paszportem w fotelu trenera Montpellier. Gasset będzie prowadzić klub ze Stade de la Mosson po raz trzeci. Najpierw była to przygoda w latach 1998-99, a następnie czasowo w 2017 roku. W międzyczasie 13 lat byl asystentem w klubie (1985-98), a wcześniej piłkarzem (1975-85) – rozegrał 231 spotkań i zanotował 10 trafień.

Mistrzowie Francji z 2012 roku stracili w tym sezonie Ligue 1 już 26 bramek, średnio trzy na spotkanie, potrzeba było więc pewnego wstrząsu. Prezydent klubu, Laurent Nicollin więc postanowił zwiększyć ładunek napięcia i… zwolnił Der Zakariana w wywiadzie pomeczowym dla DAZN.

Jean-Louis Gasset to 71-letni trener, który do czerwca prowadził Marsylię. Przejął on ją od Gennaro Gattuso, który został zwolniony z klubu w lutym tego roku. Gasset w latach 2001-04 był z kolei asystentem Luisa Fernandeza, pomocnika kadry Francji z ery Michela Platiniego – pracowali razem w PSG oraz Espanyolu przez 134 mecze, ale bez sukcesów.

Trener starszego pokolenia, w swojej karierze kojarzony był głównie z pracy u boku Laurenta Blanca w kadrze Francji, Girondins Bordeaux i PSG (jako jego asystent przepracował aż 359 spotkań) – sam Blanc to co ciekawe także legenda Montpellier – w latach 1983-91 zagrał dla „Les Paillaide” 243 razy i zanotował aż 76 trafień. „Les Paillaide”, bo to poddzielnica w okolicach stadionu, blisko rzeki Mosson, od której nazwę ma stadion.

Der Zakarian zwolniony w wywiadzie, a Gasset… w trakcie turnieju

Gasset zasłynął jako „jedynka” z pracy w kadrze Wybrzeża Kości Słoniowej. Przedwcześnie zwolniono go po fazie grupowej Pucharu Narodów Afryki, ale… w trakcie turnieju, po czym ta reprezentacja w turnieju u siebie zdołała wygrać całe mistrzostwa, pokonując w finale Nigerię 2:1.

Montpellier czeka teraz spotkanie z Tuluzą, która jest raptem dwa punkty wyżej w tabeli. Gasset to wielka nadzieja Nicollina jako człowiek znający szatnię klubu. Poprowadził on w przeszłości klub w 84 spotkaniach.

Po mistrzostwie klubu w 2012 roku, Montpellier ani razu nie skończyło ligi w top5. Średnia pozycja od sezonu 2011/12 w końcowej tabeli to miejsce 9-10. Po trzech sezonach blisko top5, ostatnie trzy to już bycie ligowym średniakiem (12-13 miejsce od 2021/22 to norma). Czas na powrót do tych miejsc, bo będzie to oznaczać utrzymanie w 18-zespołowej już Ligue 1.

