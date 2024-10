PRIME MMA 10: Magical vs Rafonix -Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.68 Daniel "Magical" Zwierzyński vs Rafał "Rafonix" Krasucki Wygrana Rafonixa 2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na PRIME MMA 10. Nie samą piłką nożną człowiek żyje, więc przeniesiemy się w całkiem inny świat. Mieliśmy krótką przerwę w świecie freak-fightów, ale przed nami kolejne emocje! Czas na kolejne grzmoty, nokauty i rozlew krwi. Dużo osób jest zdania, że będzie to najciekawsza edycja gali pod szyldem tej organizacji! Dodatkowo mały jubileusz, ponieważ będzie to już dziesiąta odsłona! Zapraszam do artykułu!

Gala PRIME MMA 10 odbędzie się 26 października w Ostrowcu Świętokrzyskim, a karta walk wygląda naprawdę imponująco. Na pewno nie obejdzie się bez niespodzianek, ale to tylko doda dreszczyku emocji.

PRIME MMA 10 – typy bukmacherskie

Oczywiście w pierwszej kolejności skupimy się na walce wieczoru: Daniel „Magical” Zwierzyński kontra Rafał „Rafonix” Krasucki. Magical to przede wszystkim znany streamer, gdzie transmitował imprezy z dużą dawką alkoholu, gdzie wyraźnie go nadużywał. Do freak-fightów trafił w 2018 roku i wtedy w połowie roku zadebiutował na FAME MMA 1 w walce przeciwko Adrianowi Polańskiemu. Odbyła się ona na pełnym dystansie w boksie i Daniel przegrał dopiero na punkty. Na kolejnej gali doszło właśnie do wielkiego pojedynku Magicala z Rafonixem, ale Zwierzyński nie będzie jej zbyt dobrze wspominał: Rafał ruszył do ataku od samego początku, a w pewnym momencie Daniel upadł i okazało się, że złamał nogę w piszczelu. Potem jeszcze Magical próbował w pojedynku z Natanem Marconiem, ale również przegrał i zniknął z freaków aż na sześć lat. Teraz powrócił i chce za wszelką cenę się zrewanżować. Ale czy mu się to uda? Rafał Krasucki w tym czasie stoczył więcej walk i mimo tylko dwóch zwycięstw ma większe doświadczenie od swojego rywala. Bił się między innymi z Wojtkiem Golą czy Maciejem Kaczmarem. Jeśli chodzi o motorykę czy kondycję, również wydaje się, że jest po jego stronie. Stawiam na zwycięstwo „Rafonixa”.

Drugi pojedynek to Kasjusz „Don Kasjo” Życiński kontra Kamil „Taazy” Mataczyński. Don Kasjo 2023 rok nie miał zbyt udany, ponieważ do klatki wszedł tylko dwukrotnie i obie walki przegrał: z Dominikiem Zadorą oraz Pawłem Tyburskim. W tym roku pokonał Boxdela czy Arkadiusza Tańcule, ale nie byli to rywale z najwyższej półki. Ostatnim jego przeciwnikiem był Tomasz Adamek, gdzie zmierzyli się w boksie. Kasjusz przegrał, a po Tomku widać było, że się bawił i chciał walki na pełnym dystansie. Taazy jest absolutnym objawieniem tego roku: wygrał z Robertem Pasutem, Piotrem Tyburskim, „Wiewiórem”, „Gregiem” czy ostatnio z Josefem Bratanem w bardzo dobrym stylu. Potrafi boksować, ale też walczyć w parterze, moim zdaniem kamil Mataczyński wygra walkę.

PRIME MMA 10 – karta walk

Walka wieczoru

[Boks, małe rękawice]: Daniel „Magical” Zwierzyński vs. Marcin „Rafonix” Krasucki

Karta główna

[K-1/MMA]: Kamil „Taazy” Mataczyński vs. Bartosz Szachta (extra fight)

[Boks]: Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs. Kamil „Taazy” Mataczyński

[K-1, małe rękawice]: Alan Kwieciński vs. Bartosz Szachta

[K-1, małe rękawice]: Marianna Schreiber vs. Małgorzata „Goha” Magical

[Boks, małe rękawice]: Adrian Cios vs. Filip „Filipek” Marcinek

[Boks, małe rękawice]: Krzysztof Ryta vs. Dominik Zadora

[K-1, małe rękawice]: Michał „Bagieta” Gorzelańczyk vs. Marek Jówko vs. Daniel „Dags” Szwaba vs. Hubert Dajczman vs. Oskar „Petel” Petelski

[K-1, małe rękawice]: Jessica Kusz vs. Anna Andrzejewska

Karta wstępna

[MMA]: Cezary Oleksiejczuk vs. Piotr Strus

[K-1, małe rękawice]: Mateusz „Mister Matii” Górski vs. Damian „The Karpi” Kasprzak – finał turnieju K-1 z Prime MMA 9

PRIME MMA 10 – zapowiedź

Najbardziej kibiców elektryzuje walka wieczoru, w której Daniel Zwierzyński będzie chciał dokonać odwetu na Rafale Krasuckim. Obaj Panowie czekali na ten moment sześć lat! Głośno jest także o pojedynku Cezarego Oleksiejczuka z Piotrem Strusem, ponieważ to są zawodowi zawodnicy MMA i będą chcieli pokazać tą różnicę „dwóch światów” w oktagonie. Dojdzie także do dwóch kobiecych starć: Jessica Kusz zmierzy się z Anną Andrzejewską, a Marianna Schreiber z Małgorzatą Magical. W obu przypadkach na konferencjach było mnóstwo złej krwi! Zobaczymy także Adriana Ciosa w walce z Filipem Marcinkiem. Nowością jest pojedynek pięciu zawodników – każdy na każdego w K-1! Tego nie można przegapić!

Gdzie oglądać PRIME MMA 10

Aby obejrzeć galę PRIME MMA 10 musisz wykupić dostęp PPV na stronie: playlive.net po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Walki Mateusz „Mister Matii” Górski vs. Damian „The Karpi” Kasprzak oraz Cezary Oleksiejczuk vs. Piotr Strus dostępne będą za darmo na YouTubie.

