RB Lipsk zatrzymał swoją gwiazdę! Real Madryt obejdzie się smakiem… przynajmniej do lata

RB Lipsk od lat dostarcza na rynek transferowy perełki, które później stanowią o sile największych marek. Castello Lukeba wzbudził ogromne zainteresowanie przede wszystkim Realu Madryt, ale także i Chelsea. Jednak jak informuje Fabrice Hawkins, 21-letni obrońca nigdzie się na razie nie wybiera, a za moment podpisze nową umowę z RB Lipsk.

RB Lipsk mówi nie

W ostatnim czasie ogromne problemy kadrowe w szeregach defensywnych ma Real Madryt. Kontuzja Daniego Carvajala, ale także ciągła niepewność w przypadku Davida Alaby. Nie ma już Nacho Fernandeza, który zawsze był doskonałym strażakiem w takich przypadkach. Wszystko to sprawia, że władze są niejako zmuszone, do rozglądania się po rynku transferowym. Już od dłuższego czasu pojawiła się informacja, iż Castello Lukeba znajduje się na celowniku „Królewskich” i to dość poważnie.

RB Lipsk nieraz stawał się trampoliną na głębsze wody europejskiego futbolu, wypuszczając szereg uzdolnionych i gotowych już zawodników, którzy z automatu stawali się gwiazdami zespołów z lig TOP 5. Josko Gvardiol, Dominik Szoboszai, czy choćby patrząc na pozycję środkowego obrońcy: Dayot Upamecano oraz Ibrahima Konate. Jednak tym razem wszystko wskazuje na to, iż klub z Lipska nie zgodzi się na żaden transfer Lukeby zimą i zaproponuje mu nową długą umowę.

Lukeba z nowym kontraktem w Lipsku

Castello Lukeba to niezwykle uzdolniony środkowy obrońca, który do Niemiec przyjechał rok temu. RB wydał na niego 1/3 pieniędzy, które uzyskał od Manchesteru City za Josko Gvardiola. Lukeba został jego następcą. Olympique Lyon zgarnął za niego 34 miliony euro. Francuzi są zadowoleni, ponieważ posiadają 20% zarobku od przyszłej sprzedaży. W ostatnim sezonie Lukeba rozegrał łącznie 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach, stanowiąc filar defensywy swojego zespołu. Na „bundesliga.com” można przeczytać krótką charakterystykę tego zawodnika.

Oprócz tego, że jest to bardzo nowoczesny środkowy obrońca, Lukeba świetnie czyta grę i potrafi wyczuć idealnie moment w odbiorze. Po za tym oczywiście fizyczność i umiejętności wyprowadzenia piłki od tyłu, trochę przypomina Gvardiola.

Patrząc na jego występy, formę, trudno się dziwić, że interesował się nim sam Real Madryt. Mimo ogromnych kwot za transfer, jakie krążyły w mediach społecznościowych, z najnowszych informacji wynika, iż Francuz na razie nigdzie się nie wybiera. I najważniejsza informacja – klauzula 90 milionów by się w 2025 roku zmniejszyła, ale przedłużenie umowy sprawia, że pozostaje i trzeba tyle wyłożyć na Francuza. Lukeba jest częścią bardzo chwalonej i solidnej defensywy RB Lipsk, która w sześciu na siedem spotkań Bundesligi nie straciła bramki! Na środku defensywy partneruje mu głównie Willi Orban.

Jak informuje dziennikarz „RMC Sport” Fabrice Hawkins, RB Lipsk dogadał się z zawodnikiem w sprawie nowego długoletniej umowy. Ma ona obowiązywać aż do 2029 roku. Poprzednia wygasała w 2028 roku. Co prawda to tylko rok różnicy, ale otrzymał on znaczącą podwyżkę w ramach docenienia dotychczasowych osiągnięć (6 mln euro za sezon). To sprawia, że Real Madryt, czy też wspomniana Chelsea na ten moment muszą obejść się smakiem. Nie jest wykluczone, że „Królewscy” i tak spróbują pozyskać tego obrońcę latem przyszłego roku.

