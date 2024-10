AC Milan w ostatnich dniach pokonał u siebie belgijski Club Brugge i zdobył swoje pierwsze punkty tej edycji fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po meczu, co naturalne, zaczęły się przygotowania do sobotniego meczu ligowego z innym uczestnikiem LM – Bologną. Zanosi się na to, że przed „Rossonerimi” odrobinę dłuższy odpoczynek, bowiem sytuacja w regionie Emilia Romania powoduje ból głowy władz miasta i bardzo możliwe, że mecz będzie przełożony.

Milan z przełożonym meczem ligowym

26 października o godzinie 18:00 w Bolonii miał odbyć się ligowy mecz pomiędzy dwoma uczestnikami fazy ligowej Ligi Mistrzów – Bologną oraz AC Milanem. Dwa dni wcześniej, dokładniej w czwartek po południu, nadeszła nowina, że miasto planuje odwołać wszelkie imprezy sportowe w związku z nadchodzącymi dużymi opadami deszczu w regionie Emilia Romania i samym mieście. Zdecydowało się przełożyć spotkanie 9. kolejki Serie A na inny termin.

La decisione è già arrivata: #BolognaMilan non si giocherà per maltempo. Il calendario è già intasatohttps://t.co/4wQzW0vHYV — Sportface (@sportface2016) October 24, 2024

Drużyny wtedy miałyby spotkać się najwcześniej w marcu ze względu na obfity kalendarz w mecze z obu stron. Według medialnych doniesień nadal jednak trwa walka o rozegranie meczu w sobotę. Nalegać ma na to Serie A – same zespoły nie mają za szybko wolnych terminów na grę. Milan ma też pewien problem z uwagi na to, że dwaj kluczowi zawodnicy – Theo Hernandez i Tijjani Reijnders – w przypadku przełożenia sobotniego meczu będą zawieszeni na mecz z SSC Napoli, a tego kibice chcieliby uniknąć, bo to bardzo poważne osłabienie dwóch formacji „Rossonerich”.

Sezon temu miała miejsce dość absurdalna sytuacja w meczu Atalanty z Fiorentiną przełożonym na wniosek „Violi”. W złym stanie po zawale serca był ich dyrektor generalny – Joe Barrone. Oczywiście sam fakt przełożenia meczu był tu klarowny i oczywisty. Niestety Barone zmarł już dwa dni później. Atalanta dotarła do finału Ligi Europy, a Fiorentina do finału Ligi Konferencji. To oznaczało, że zespoły te mogły ze sobą zagrać… po zakończeniu sezonu całej Serie A.

Przełożony, ale… nie do końca

Szansą dla obu drużyn jest fakt, że meczu nie przełożyła jeszcze sama Lega Serie A, więc nie jest to decyzja oficjalna. Drużyny proponują choćby rozegranie meczu bez kibiców lub na neutralnym gruncie. Mecz z kibicami aktualnie jest niemożliwy do przeprowadzenia z uwagi na brak możliwości zapewnienia im bezpieczeństwa. Problem tkwi w tym, że (według „Milan News”, co podaje acmilan.com.pl) burmistrz miasta Bolonia nie rozmawiał o tym meczu z prefektem, a nie ma prawa on odwołać meczu. Możliwe są więc następujące scenariusze:

Jeśli stadion nie zostanie udostępniony, to na korzyść Milanu mecz zostanie rozstrzygnięty walkowerem

Jeśli mecz się odbędzie, to neutralny obiekt wskaże do rozegrania spotkania Lega Serie A

Jeśli mecz się odbędzie, to może stać się to w pierwotnym terminie, ale bez kibiców

📰 @LucaManinetti: 🚨 3 situations for Bologna vs Milan: ▪️Match to be played at the Dall’Ara behind closed doors

▪️Match to be played at a neutral venue

▪️3-0 forfeit loss for Bologna. pic.twitter.com/uqxYo6FJk3 — Milan Posts (@MilanPosts) October 24, 2024

Decyzja ostateczna będzie znana 25 października około południa. Można spodziewać się więc aktualizacji tego newsa.

Fot. PressFocus