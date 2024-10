Juventus – Parma 30.10 – typy bukmacherskie

STS kurs 1.98 Juventus - Parma Wygrana Juventusu i poniżej 3.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Juventus – Parma. W środę o godzinie 20:45 będziemy świadkami bardzo ciekawego meczu w Serie A. Juventus zmierzy się z Parmą, czyli można stwierdzić, że jest to starcie Dawida z Goliatem. Motywacje obu drużyn będą zgoła odmienne. Juve walczy o najwyższe cele, natomiast Parma będzie chciała zapunktować, żeby oddalić się od strefy spadkowe. Emocje gwarantowane!

Pierwszy gwizdek na Allianz Stadium w Turynie już o godzinie 20:45 30 października. Juvenuts, po bardzo ekscytującym meczu z Intetem, zakończonym remisem 4:4, na pewno szybko będzie chciał powrócić na zwycięską ścieżkę. Okazja ku temu jest znakomita. Do Turynu przyjeżdża Parma, czyli zespół znajdujący się w dolnej części tabeli ligi włoskiej i ze zdecydowanie mniejszymi aspiracjami niż Juve. Zapraszamy na zapowiedź, analizę oraz typy bukmacherskie na mecz Juventus – Parma w Serie A.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij gwarantowane 760 PLN! ⬅️

Juventus – Parma – typy bukmacherskie

Mecz przyciąga uwagę nie tylko ze względu na historię rywalizacji obu drużyn, ale także obecne formy zespołów. Juventus, który obecnie znajduje się w czołówce ligi na trzeciej pozycji, ma za sobą mieszane wyniki w październiku. Najnowszy mecz przeciwko Interowi zakończył się szalonym remisem 4-4, wcześniej natomiast ulegli VfB Stuttgart 0-1 w Lidze Mistrzów, co mogło wpłynąć na morale zespołu. Wcześniejsze wygrane z Lazio (1-0) i RB Lipsk (3-2) pokazują jednak, że zespół Thiago Motty jest w stanie zdominować rywali, szczególnie przy wsparciu fanów na Allianz Stadium.

Z drugiej strony, Parma walczy o utrzymanie, obecnie plasując się na 17. miejscu w tabeli. Drużyna prowadzona przez Fabio Pecchię nie zdołała zdobyć kompletu punktów w ostatnich czterech meczach, remisując kolejno z Empoli (1-1), Como (1-1) i Bologną (0-0), a także przegrywając z Cagliari 2-3​. Problemy z formą defensywną widoczne są w licznych straconych golach, a ostatnie mecze pokazują, że mimo kontrolowania posiadania piłki (np. 60% przeciw Empoli), Parma nie potrafi utrzymać koncentracji przez całe 90 minut, co regularnie wykorzystują rywale.

Juventus w dużym stopniu opiera swoją ofensywę na Duešan Vlahoviciu, który prowadzi zespół pod względem liczby bramek w sezonie, mając ich pięć na swoim koncie. Obok niego istotną rolę odgrywają Nicolo Fagioli i McKennie, którzy odpowiadają za kreację w środku pola. Parma, mimo pozycji w dolnej części tabeli, ma skutecznych napastników jak Gabriel Charpentier, który wciąż jest zagrożeniem dla przeciwników. Jednak brak równowagi między atakiem a obroną sprawia, że drużyna często traci przewagę i musi gonić wynik

Przechodząc do samych typów bukmacherskich, to Juventus jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Parma jest w obecnym sezonie Serie A królem remisów i meczów z dość małą liczbą bramek. Wszystko wskazuje na to, że goście ustawią się na ten mecz dość defensywnie i ponownie możemy nie być świadkami zbyt wielu goli. Rozsądnym i przemyślanym typem bukmacherskim na to spotkanie wydaje się być wygrana faworyzowanego Juventusu, dokładając do tego under bramkowy. Łącząc te dwie rzeczy, łapiemy bardzo przyjemny kurs bukmacherski.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Juventus – Parma

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Juventus – Parma. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, a dokładnie o strzelca – tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki ma szalejący w Serie A Dusan Vlahović (kurs 1.80). W dalszej kolejności, według bukmachera strzelać powinni: Nico Gonzalez (kurs 2.40) oraz Kenan Yildiz (kurs 2.75).

Mecz Juventusu z Parmą to walka o cenne punkty w tabeli ligi włoskiej. Obie drużyny mają zdecydowanie różne cele, a wywiezienie jakichkolwiek punktów dla gości będzie sporym sukcesem. Spodziewamy się zaciętej walki od pierwszych minut, dlatego też warto rozważyć w tym spotkaniu wszelkie zakłady na liczbę kartek. Być może również przy bardzo wyrównanym spotkaniu będziemy świadkami czerwonej kartki dla któregoś z zawodników lub też rzutu karnego. Wszelkie te zdarzenia można obstawić u polskiego, legalnego bukmachera STS.

Statystyki na typy bukmacherskie Juventus – Parma

Juventus nie przegrał żadnego z ostatnich 3 meczów w Serie A

żadnego z ostatnich 3 meczów w Serie A W ostatnich 3 spotkaniach Parmy nie padły więcej niż 2 gole

Parma na 9 meczów w tym sezonie zanotowała aż 5 remisów

Przewidywane składy Juventus – Parma

Juventus: Di Gregorio – Cabal, Kalulu, Gatti, Savona – K. Thuram, Locatelli, Yildiz, Douglaz Luiz, Cambiaso – Vlahovic

Di Gregorio – Cabal, Kalulu, Gatti, Savona – K. Thuram, Locatelli, Yildiz, Douglaz Luiz, Cambiaso – Vlahovic Parma: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Del Prato, Valeri – Bernabe, Keita – Mihaila, Hernani, Man – Bonny

Fot. PressFocus