Złota Piłka 2024 – wyniki [RELACJA LIVE]

W tym roku po raz pierwszy Złota Piłka zostanie przyznana we współpracy z UEFA. Ceremonia wręczenia Złotej Piłki 2024 odbędzie się w Théâtre du Châtelet w Paryżu. Wcześniej poznaliśmy nominacje do poszczególnych nagród, a teraz czas na ich rozdanie. My zapraszamy na relację z gali organizowanej przez magazyn „France Football”.

Złota Piłka mężczyzn:

Erling Haaland (Manchester City) Kylian Mbappe (PSG/Real Madryt) Lautaro Martinez (Inter Mediolan) Lamine Yamal (FC Barcelona) Toni Kroos (Real Madryt/zakończył karierę) Harry Kane (Bayern Monachium) Phil Foden (Manchester City) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Dani Olmo (FC Barcelona) Ademola Lookman (Atalanta Bergamo) Nico Williams (Athletic Bilbao) Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) Federico Valverde (Real Madryt) Emiliano Martinez (Aston Villa) Martin Ødegaard (Arsenal) Hakan Calhanoglou (Inter Mediolan) Bukayo Saka (Arsenal) Antonio Rudiger (Real Madryt) Ruben Dias (Manchester City) William Saliba (Arsenal) Cole Palmer (Chelsea) Declan Rice (Arsenal) Vitinha (PSG) Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) Mats Hummels (Borussia Dortmund/AS Roma) / Artem Dowbyk (Girona/AS Roma)

Złota piłka kobiet:

Lindsey Horan (Olympique Lyon) Mallory Swanson (Chicago Red Stars) Marie-Antoinette Katoto (PSG) Mariona Caldentey (FC Barcelona/Arsenal) Trinity Rodman (Washington Spirit) Alexia Putellas (FC Barcelona) Patricia Guijarro (FC Barcelona) Barbra Banda (Shanghai RCB/Orlando Pride) Lauren James (Chelsea) Ada Hegerberg (Olympique Lyon) Khadija Shaw (Manchester City) Tabitha Chawinga (PSG/Olympique Lyon) Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) Gabi Portilho (Corinthians) Giulia Gwinn (Bayern Monachium) Lucy Bronze (FC Barcelona/Chelsea) Mayra Ramirez (Levante/Chelsea) Glódís Viggósdóttir (Bayern Monachium) Tarciane (Corinthians/Houston Dash) Lea Schüller (Bayern Monachium) Sjoeke Nüsken (Chelsea) Yui Hasegawa (Manchester City) Manuela Giugliano (AS Roma) Lauren Hemp (Manchester City) Ewa Pajor (Wolfsburg/FC Barcelona) Grace Geyoro (PSG)

🚨 JUST IN | Ewa Pajor finishes 29th in the #BallonDor rankings. pic.twitter.com/SermQB3aFm — Barça Femení (@BarcaFem) October 28, 2024

Kopa Trophy (najlepszy piłkarzowi na świecie w wieku poniżej 21 lat): Lamine Yamal (FC Barcelona)



LAMINE YAMAL IS THE 2024 KOPA TROPHY! The 17 year old spanish wonder boy can't be stopped! ✨🇪🇸 #TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/UhOGzLTYCF — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

2. Arda Güler (Real Madryt)

3. Kobbie Mainoo (Manchester United)

4. Savinho (Girona/Manchester City)

5. Pau Cubarsi (FC Barcelona)

6. João Neves (PSG) / Alejandro Garnacho (Manchester United)

8. Warren Zaïre-Emery (PSG) / Mathys Tel (Bayern Monachium) / Karim Konate (RB Salzburg)

Yashin Trophy (najlepszy bramkarz): Emiliano Martinez (Aston Villa)



2. Unai Simon (Athletic Club)

3. Andrij Łunin (Real Madryt)

4. Gianluigi Donnarumma (PSG)

5. Mike Maignan (AC Milan)

6. Yann Sommer (Inter Mediolan)

7. Giorgi Mamardaszwili (Valencia CF)

8. Diogo Costa (FC Porto)

9. Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

10. Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Socrates Trophy (nagroda za najlepszą działalność humanitarną): Jennifer Hermoso

Trener roku (mężczyźni): Carlo Ancelotti (Real Madryt)

Klub roku (mężczyźni): Real Madryt

Trener roku (kobiety): Emma Hayes (Chelsea/USA)

Emma Hayes our Women's Johan Cruyff Trophy winner got a message for you! #ballondor pic.twitter.com/diaujscmaP — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Klub roku (kobiety): FC Barcelona

Gerd Muller Trophy: Harry Kane / Kylian Mbappé

Harry Kane 🤝 Kylian Mbappé They're our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯 Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Fot. PressFocus