Wyróżnienia 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy

13. seria zmagań w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy przyniosła kibicom sporo emocji. I choć podczas ubiegłego weekendu nie mieliśmy do czynienia z ogromnymi niespodziankami i sensacjami, to liczba goli nadrobiła wszelkie braki. Dokładnie padło ich aż… 35! Zapraszamy na kolejny tekst z cyklu „Ekstraklasowych Wyróżnień”, gdzie standardowo za pomocą nagród podsumujemy sobie kolejkę w „najlepszej lidze świata”.

Piłkarz 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy – David Olafsson

Zwycięzca mógł być tylko jeden – podczas pasjonującego meczu przeciwko Motorowi Lublin (ostatecznie zwycięskim dla Cracovii 6:2), hat-trickiem i asystą popisał się właśnie islandzki zawodnik „Pasów”. Takie statystyki są robią wrażenie, tym bardziej zważając na pozycję Olafssona – nie jest on bowiem ani „dziewiątką”, ani nawet zawodnikiem, którego podstawowym zadaniem jest strzelanie goli. Wobec pozycji, rywala i przede wszystkim znakomitych liczb przedstawicielowi skandynawskiego państwa należą się jeszcze większe brawa.

David Olafsson jest 7. piłkarzem Cracovii, który zdobył hat-tricka na poziomie @_Ekstraklasa_ w XXI wieku (za @WikiPasy) ⚽️⚽️⚽️ No to zapraszam na małą nitkę i powrót do przeszłości ⬇️ pic.twitter.com/7dOrx4tRST — Kamil Jagodyński (@KJagodynski) October 27, 2024

Gol kolejki – Damian Rasak

Tego jeszcze nie było! W końcu to właśnie piłkarza Górnika Zabrze doceniliśmy przed tygodniem za kapitalne uderzenie z woleja przeciwko Stali Mielec. Teraz piłkarz śląskiej drużyny… powtórzył wyczyn i znów popisał się strzałem z powietrza. Różnice są w zasadzie dwie – po pierwsze, przeciwnikiem tym razem był łódzki Widzew, a po drugie najnowsza bramka Rasaka niewątpliwie jest jeszcze piękniejsza.

Piłkarzowi Górnika dość mocno pomógł rykoszet jednego z rywali, natomiast nie ulega wątpliwości, że bramka ta śmiało zasługuje na swoje miejsce w galerii najładniejszych goli sezonu. Przyznajcie – któż z nas na widok strzału Rasaka nie przypomniał sobie uderzenia Benjamina Pavarda na mundialu w 2018 roku?

Damian Rasak "przyzlatanił"? 😎 Z piłkarzem @GornikZabrzeSSA, który błyszczy ostatnio skutecznością, rozmawialiśmy w Ekstraklasie #PoGodzinach ⚽ 📺 Program trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrTue pic.twitter.com/HK1wjWkJqz — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 28, 2024

Młodzieżowiec kolejki – Wojciech Urbański

Myślisz Urbański, mówisz talent. Tym razem oprócz Kacpra – zawodnika włoskiej Bologni – uwagę zwrócić warto na Wojciecha, który powoli wchodzi do podstawowego składu Legii Warszawa. Urbański zaliczył dobry występ przeciwko GKS-owi Katowice, który zwieńczył może nie najbardziej atrakcyjną, ale jednak asystą do Rafała Augustyniaka. Póki co 19-latek dopiero co rozwija ekstraklasowe skrzydła i na ten moment przy jego nazwisku widnieje liczba sześciu meczów na ligowych boiskach w tym sezonie.

Przy omawianiu występów młodzieżowców podczas minionej kolejki docenić warto również bramkarza Jagiellonii Białystok – Sławomira Abramowicza, który podczas zwycięskiego starcia (3:1) z Koroną Kielce obronił aż siedem strzałów rywali.

Sympatyczny wieczór na Ł3, chyba najprzyjemniejszy w tym roku a na pewno tej jesieni. Brawo dla klubu za przepiękną oprawę na część Pana Lucjana. Co do meczu – Wojciech Urbański to jest Pan Piłkarz. pic.twitter.com/912xXJXZvQ — Adam (@Medstudent1916) October 27, 2024

Mecz kolejki – Cracovia vs Motor Lublin

Przed tygodniem pialiśmy z zachwytu nad meczem pomiędzy lublinianami a Widzewem Łódź, który skończył się zwycięstwem 4:3 dla zespołu z centralnej Polski. Uznaliśmy go nawet meczem sezonu! Trudno będzie taki emocjonalny rollercoaster przebić.

Teraz emocji związanych ze zwycięstwem i końcowym przyznaniu punktów było mniej (ostatecznie wygrana Cracovii 6:2), ale podopieczni Mateusza Stolarskiego aż dwukrotnie prowadzili z wyżej notowanym rywalem. Ostatecznie jednak „Pasy” zdołały strzelić pięć goli z rzędu i pokonali rywala aż 6:2. Trzy bramki zdobył wyróżniony wyżej piłkarz kolejki – David Olafsson. Prawdziwy strzelecki spektakl.

Po trzech punktach zdobytych przeciwko Motorowi zespół pod batutą Dawida Kroczka zajmuje wysokie, czwarte miejsce w tabeli. W innej sytuacji jest natomiast Motor, który obecnie znajduje się na 11. pozycji, choć to i tak nieźle jak na beniaminka.

Niespodzianka kolejki – Górnik zmartwychwstaje?

Musimy przyznać, że z tą kategorią mieliśmy zdecydowanie najwięcej kłopotów, gdyż o dziwo podczas minionej kolejki PKO BP Ekstraklasy zwyciężali w zasadzie… sami faworyci. Wygrał lider, czyli Lech Poznań, Legia Warszawa, mistrz Polski – Jagiellonia Białystok, czy nawet „tuzy drugiej kategorii” takie jak chociażby Pogoń Szczecin. Można by było naciągnąć, że niespodzianką jest… remis 0:0 Śląska z Rakowem, ale nie kopmy już leżącego.

Warto wspomnieć o odrodzeniu się zespołu Górnika Zabrze, który zdecydowanie nie miał za sobą najlepszego początku sezonu – w końcu porażki z takimi zespołami jak Lechia Gdańsk, Motor Lublin czy przede wszystkim sensacyjne odpadnięcie z Pucharu Polski już w pierwszej rundzie należy traktować w kategorii niespodzianki. Teraz dopiero drugi raz w sezonie wygrał drugi mecz z rzędu.

Za tydzień gramy w domu! Razem z Wami po kolejne zwycięstwo! ⚒️ 🎟️ https://t.co/qV8P9z1o5o pic.twitter.com/A5KvGGsfvS — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) October 27, 2024

Ostatnie dwie kolejki śmiało mogą wywoływać uśmiech na twarzy u sympatyków ekipy Jana Urbana. Przed tygodniem zwyciężyli oni bowiem 3:1 ze Stalą Mielec, a podczas 13. serii zmagań pokonali zespół Widzewa Łódź 2:0. Niespodzianką może być styl tego zwycięstwa – xG niemal trzy razy lepsze, dużo bardziej dogodne okazje, dominacja. Czy to początek zwycięskiej serii Górnika? Terminarz z pewnością nie jest najłatwiejszy – już za tydzień „Żabole” zmierzą się u siebie z Jagiellonią, a na horyzoncie powoli widoczne zaczną być derby Śląska przeciwko lokalnemu rywalowi – Piastowi Gliwice.

Komplet wyników 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy: