Rewelacja Premier League przedłuży kontrakt ze swoją gwiazdą?

Nottingham Forest, które po dziewięciu kolejkach Premier League sensacyjnie znajduje się na siódmym miejscu w tabeli rozpoczęło rozmowy ze swoją gwiazdą ws. przedłużenia kontraktu. ”The Athletic” poinformował, że rozpoczęto negocjacje z Chrisem Woodem ws. przedłużenia wygasającej wraz z końcem sezonu umowy. To autor aż siedmiu z 11 goli Nottingham w tym sezonie Premier League, a w ligowej klasyfikacji strzelców ustępuje tylko dwóm piłkarzom.

Pod koniec 2023 roku szkoleniowcem Nottingham został Nuno Espirito Santo. Portugalczykowi udało się utrzymać Forest w Premier League, a w tym sezonie jego podopieczni zaliczyli świetny start. Po dziewięciu kolejkach Nottingham sensacyjnie zajmuje siódme miejsce. W tym czasie Forest poniosło tylko jedną porażkę i zanotowało po cztery zwycięstwa oraz remisy. Podopieczni Espirito Santo zdołali urwać na wyjeździe punkty Chelsea (1:1), czy Brighton (2:2), a na Anfield szokująco pokonało Liverpool 1:0.

Choć Nottingham w dziewięciu ligowych meczach strzeliło ”tylko” 11 goli, co jest gorszym wynikiem choćby od przedostatniego Wolves (12 strzelonych goli), to straciło tylko siedem bramek, co z kolei jest drugim najlepszym wynikiem w lidze. Lepszą defensywę ma tylko Liverpool, który stracił pięć bramek. Autorem aż siedmiu z 11 strzelonych w Premier League jest Chris Wood. W klasyfikacji strzelców zajmuje czwarte miejsce, bowiem ma mniej asyst od Cole’a Palmera, ale więcej goli strzelili tylko Bryan Mbeumo i Erling Haaland.

Pod wodzą Espirito Santo Wood rozegrał 28 meczów i strzelił 19 goli, z czego 18 w Premier League. Zaledwie dwa z 18 strzelonych w tym czasie ligowych goli to trafienia z rzutów karnych. W tym okresie tylko Erling Haaland zdobył w Premier League więcej bramek spoza rzutów karnych – 18. Bezpośrednio dzięki jego bramkom Nottingham zdobyło w tym sezonie osiem z 16 punktów. Wyłączając jego trafienia Forest miałoby na koncie zaledwie osiem punktów i zajmowałoby dopiero 17. miejsce w tabeli Premier League.

Reprezentant Nowej Zelandii na City Ground trafił zimą 2023 roku, gdy w hierarchii napastników Newcastle United był za Alexandrem Isakiem i Callumem Wilsonem. Przed sezonem 2023/24 Forest wykupiło napastnika za 17 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale według ”Daily Telegraph” klub rozpoczął rozmowy ws. przedłużenia z nim umowy. Łącznie w ciągu niemal dwóch lat pobytu w Nottingham Nowozelandczyk strzelił dla tego klubu 23 gole w 51 meczach. Do tego dołożył jedną asystę.

Chris Wood has been a force to be reckoned with since his loan and eventual transfer to #NFFC in June 2023. The main man for Forest has bagged an impressive 22 Goals in 47 Premier League appearances for the team.

See his shot distribution: pic.twitter.com/zif7QNejSh

— NFFCAnalytics (@NFFCAnalytics) October 29, 2024