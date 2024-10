AS Roma – Torino 31.10 – typy bukmacherskie

Betclic kurs 1.86 AS Roma - Torino Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz AS Roma – Torino. W ramach 10. kolejki Serie A Roma zmierzy się na Stadio Olimpico w Rzymie z Torino! Dość niespodziewanie, to goście aktualnie znajdują się na wyższym miejscu w tabeli ligowej od gospodarzy tego meczu. Roma z pewnością będzie zdeterminowana, żeby zdobyć trzy punkty i odrabiać stratę do czołówki Serie A. Zapraszamy na krótką analizę spotkania i typy bukmacherskie.

➡️ Każdy kupon w Betclicu bez podatku! Co to oznacza? Kliknij w poniższy baner, załóż konto i wygrywaj o 14% więcej! ⬅️

Kliknij tutaj po więcej ofert bonusów bukmacherskich na start

Pierwszy gwizdek na stadionie w Rzymie już w najbliższy czwartek, 31 październik o godzinie 20:45. Kto będzie górą w tym meczu? Czy Roma niesiona dopingiem swoich kibiców zgarnie 3 punkty? A może to Torino w końcu zaliczy udany wyjazd i to ekipa Vanoliego będzie mogła się cieszyć z sukcesu? W dalszej części tekstu znajdziecie zapowiedź oraz typy bukmacherskie na to spotkanie.

AS Roma – Torino – typy bukmacherskie

AS Roma i Torino zmierzą się w meczu 31 października 2024 roku na Stadio Olimpico w Rzymie w ramach Serie A, co zapowiada intensywną rywalizację. Roma, zajmująca aktualnie 11. miejsce, nieco rozczarowuje, a ich ostatnie mecze były mieszane, z bilansem dwóch zwycięstw, dwóch remisów i jednej porażki. Torino natomiast znajduje się wyżej, na 9. miejscu, lecz również nie prezentuje stabilnej formy: trzy ostatnie mecze zakończyli jednym remisem i dwiema porażkami, co zwiększa presję na obie drużyny.

Obie ekipy mierzą się regularnie w meczach bezpośrednich na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. W ostatnim sezonie mecze pomiędzy tymi drużynami były bardzo wyrównane i w obu padało sporo goli. Roma wygrała starcie u siebie 3-2, natomiast w Turynie byliśmy świadkami remisu 1-1. Ciężko tak naprawdę jest wskazać faworyta tego spotkania, jednak uwagę przykuwa dość wysoki kurs na BTTS.

Analiza tego spotkania wskazuje, że Roma jest faworytem, zwłaszcza przy grze na własnym stadionie. Jednak Torino często sprawia kłopoty zespołom wyżej notowanym, co czyni ich groźnym przeciwnikiem. Warto zwrócić uwagę na ofensywny styl gry Romy, który w ostatnich spotkaniach pozwalał im kontrolować mecz, ale zespół ma problemy z wykańczaniem akcji. Torino może z kolei liczyć na dobrze zorganizowaną defensywę oraz kontrataki, które stanowią ich główną siłę w tym sezonie​. Oba zespoły, z wyzwaniami związanymi z nieregularnością formy, będą walczyć o cenne punkty, które mogą zmienić układ w środku tabeli, dlatego też typuję w tym starciu na to, że obie ekipy strzelą przynajmniej po jednym golu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie AS Roma – Torino

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Roma – Torino! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca gola w tym spotkaniu. Według analityków bukmachera Betclic, największe szanse na strzelenie gola ma Artem Dovbyk (kurs 2.42). W dalszej kolejności mają szanse strzelić: Paulo Dybala (kurs 2.70) oraz Lorenzo Pellegrini (kurs 3.30). Warto zaznaczyć, że trójka wskazana przez analityków Betclic, to zawodnicy drużyny gospodarzy.



Statystyki na typy bukmacherskie AS Roma – Torino

W 4 z 5 ostatnich meczów z udziałem Torino padł BTTS

Roma wygrała zaledwie 1 z 5 ostatnich spotkań

ostatnich spotkań W dwóch ostatnich meczach bezpośrednich pomiędzy Romą a Toriną, obie drużyny strzeliły przynajmniej po jednej bramce

Przewidywane składy AS Roma – Torino

AS Roma : Svilar – Baldanzi, Angelino, Ndicka, Mancini, Celik – Cristante, Kone, Pellegrini, Dybala – Dovbyk

: Svilar – Baldanzi, Angelino, Ndicka, Mancini, Celik – Cristante, Kone, Pellegrini, Dybala – Dovbyk Torino:Milinkovic-Savic – Vlasic, Masina, Coco, Walukiewicz, Vojvoda – Linetty, Ricci, Lazaro – Sanabria, Adams

Fot. PressFocus