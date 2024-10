Red Bull przejmie kolejnego giganta? Chodzi o włoski klub

Nie od dziś wiadomo, że w ostatnich kilkunastu latach firma Red Bull mocno powiększyła swoją piłkarską siatkę wpływów. W szeregach koncernu związanego z napojami energetycznymi znajdują się już kluby z Niemiec, USA czy Brazylii. Już niedługo austriacka firma może mieć swojego przedstawiciela we włoskiej Serie A.

RB Lipsk, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls – to najbardziej znane kluby spod szyldu austriackiej firmy. Wszystko zaczęło się od lokalnego Salzburga, gdzie właściciel Red Bulla – Dietrich Mateschitz kupił miejscowy zespół 0 nazwie Austria Salzburg. Poziom klubu poszybował w górę, o czym świadczy dziesięć mistrzostw Austrii z rzędu w latach 2014-23.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Red Bulla, po sukcesie pomysłu związanego z kupnem klubu z Salzburga, koncern zainwestował w klub Lipska z czasem – humorystycznie stwierdzając – stał się zaraz obok puszek „energetyków” najbardziej rozpoznawalnym produktem Red Bulla. Niemiecki klub od lat uczestniczy bowiem w walce o mistrzostwo Niemiec, a także regularnie występuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Co ciekawe, austriacki koncern z uznaniem spojrzał także na afrykański futbol i w Ghanie utworzył klub o nazwie Red Bull Ghana.

29 października jak grom z jasnego nieba w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, jakoby Red Bull miał się szykować do przejęcia zespołu regularnie występującego na poziomie Serie A. Dokładnie mowa o ekipie Turynu, ale nie Juventusie, a Torino FC. Według włoskiej ”La Stampy” przedstawiciele Red Bulla spotkali się już z prezydentem klubu Urbano Cairo, który zajmuje to stanowisko nieprzerwanie od 2005 roku. Na spotkaniu miały zostać poruszone już takie tematy, jak kwestia stadionu.

Obecnie Torino FC występuje na miejskim Stadio Olimpico di Torino, jednak wraz z końcem trwającego sezonu umowa dotycząca wynajmu stadionu ulegnie wygaśnięciu. Zatem niewykluczone, że kibice Torino (a w przyszłości może nawet Red Bull Torino) będą mogli się pochwalić nowoczesnym obiektem. Jeśli chodzi zaś o nazwę, to możliwe, że w ogóle nie ulegnie ona zmianie, gdyż „Toro” po włosku oznacza… „Byk”. Co ciekawe, stopniowe przejmowanie klubu przez koncern rozpoczęło się już przed sezonem, gdy Red Bull został oficjalnym partnerem Torino.

