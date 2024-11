Marcelo pokłócił się z trenerem Fluminense – rozwiązano z nim umowę

W ostatnim meczu przeciwko Gremio Marcelo miał zameldować się na boisku z ławki rezerwowych. Obrońca otrzymywał ostatnie instrukcje od trenera i… nagle doszło między nimi do sprzeczki. W ostatniej chwili Mano Menezes odwołał zmianę i odesłał obrońcę z powrotem na ławkę rezerwowych. Fluminense szybko zareagowało na całe zamieszanie i… rozwiązało kontrakt z 36-latkiem, co oznacza, że ponownie jest do wzięcia.

Fluminense nie spisuje się najlepiej w obecnym sezonie. Drużyna bardzo dobrze pokazała się w poprzednich rozgrywkach, gdzie triumfowała w Copa Libertadores. Obecnie zajmują 12. pozycję w tabeli, która daje im prawo do gry w Copa Sudamericana, południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Europy. Tracą jednak również zaledwie trzy punkty do strefy spadkowej.

Ostatni mecz ligowy był idealną okazją, aby zdobyć cenne trzy punkty i tym samym wspiąć się nieco w tabeli. Byli tego bardzo blisko w starciu z Gremio. „Trójkolorowi” w samej końcówce prowadzili 2:1 i trener – Mano Menezes, postanowił wpuścić na ostatnie minuty Marcelo, aby wzmocnić szeregi obrony „Flu”.

Fluminense manager Mano Menezes was ready to sub on Marcelo last night and was in the middle of giving him instructions, when Marcelo told him not to touch him.

So the manager pushed him back on the bench and didn't sub him on anymore. 🤯😂pic.twitter.com/LKqx7yJnt1

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 2, 2024