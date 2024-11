Athletic tylko remisuje z Betisem w hicie 12. kolejki LaLiga

Athletic Club podejmował u siebie Betis w hitowym starciu kończącym niedzielne granie w 12. kolejce LaLiga. Patrząc na miejsca w tabeli obu ekip to można było nazwać ten mecz hitem, ponieważ mierzyła się ze sobą 6. oraz 7. ekipa bieżącego sezonu. Z przebiegu samego spotkania można jednak wywnioskować, że Athletic był lepszym zespołem. Tymczasem na San Mames padł remis 1:1.

Athletic powinien wygrać to spotkanie

Z przebiegu całego spotkania można wywnioskować, że to Athletic był lepszym zespołem. Podopiecznym Ernesto Valverde przeszkadzała dziś jednak skuteczność. Obijali nieraz obramowanie bramki gości. W 11. minucie Oihan Sancet obijał lewy słupek bramki Rui Silvy. W 18. minucie Nico Williams trafiał z dystansu w poprzeczkę. Z kolei pod koniec pierwszej części Aitor Paredes i jego strzał głową znalazł się na prawym słupku.

Na pomoc gospodarzom przyszedł dziś Alex Berenguer. Ten wszedł na boisko z ławki w 65. minucie i raptem trzy minuty po tym strzelił gola, który dał upragniony remis.

Berenguer był dzisiaj ostatnią opcją trenera, jako środkowy napastnik. Wcześniej ani bracia Williams, ani Alvaro Djallo ani też Oihan Sancet nie dali rady na tej pozycji. Wiemy, że w Athleticu jest duży problem z napastnikami odkąd nie gra już legendarny Aritz Aduriz. I na razie nie zanosi się na to by się poprawiło.

Athletic znowu nie przegrał na własnym stadionie. „Los Leones” po raz ostatni przegrali u siebie w sierpniu na początku sezonu z Atletico Madryt 0:1. Od tego momentu Baskowie zanotowali u siebie cztery wygrane i dwa remisy – wliczając ten dzisiejszy z Betisem.

W ostatnim i zarazem najbliższym meczu przed przerwą na reprezentację Athletic zagra na wyjeździe ze słabiutkim w tym roku Realem Valladolid, który jest murowanym kandydatem do spadku z LaLiga.

Betis szanuje ten punkt

Betis do czasu strzelenia gola był wręcz nieobecny. Momentami statystyka „xG” u podopiecznych Manuela Pelegriniego wynosiła 0.02. Dla porównania Athletic miał w tej statystyce wartość 1.57. Bramka dla gości przyszła w najmniej spodziewanym momencie.

W 52. minucie San Mames zamarło. Gola tak naprawdę z niczego zdobył Pablo Fornals. Hiszpan był ofiarą zmian taktycznych trenera. Rozpoczynał to spotkanie na skrzydle. Po przerwie przeszedł na środek i dzięki temu zdobył swojego pierwszego gola w tym sezonie ligowym. Asystował w tej sytuacji Assane Diao.

Betis będzie szanował ten punkt. Do czasu gola, nawet trzy zmiany wykonane przez trenera „Los Verdiblancos” niewiele zmieniły. Paradoksalnie gol również na niewiele się zdał. Strata gola zepchnęła gości do defensywy. Athletic próbował, a goście próbowali utrzymać bądź co bądź korzystny dla siebie wynik.

Po stronie gości najbardziej zawiódł Vitor Roque. Brazylijczyk wypożyczony z Barcelony rozegrał kolejne bezbarwne spotkanie. Bywał spóźniony. Nie czytał gry. Zasłużenie zszedł z boiska w 72. minucie.

Betis w następnej kolejce zmierzy się z Celtą Vigo.

