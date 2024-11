Oficjalnie: Legenda wraca na ławkę trenerską w Bochum

Bochum znów bierze się do roboty! Po raz kolejny reaguje na wielki kryzys, który trapi go od początku sezonu 2024/2025. Po tym jak drużynę tymczasowo prowadził Marcus Feldhoff, kierownictwo sportowe ekipy z Zagłębia Ruhry zdecydowało się zatrudnić legendarną już postać niemieckiej piłki, a będąc dokładniejszym – chodzi o Dietera Heckinga. Przeważył też trochę… sentyment.

Bochum w wielkim kryzysie

Ten sezon miał inaczej rozpocząć się dla Bochum… Niestety, ale piłkarze klubu z Zagłębia Ruhry od tygodni znajdują się w wielkim dołku, czego efektem było wiele fatalnych występów na krajowym podwórku. Wystarczy podkreślić, że Anthony Losilla i spółka pożegnali się z rozgrywkami Pucharu Niemiec już na etapie pierwszej rundy, ponosząc niespodziewaną porażkę z Jahn Regensburgiem.

Jeśli zaś mowa o rozgrywkach Bundesligi, to Bochum po rozegraniu dziewięciu kolejek, zdołało ugrać zaledwie jeden punkt – mowa o remisie 2:2 z beniaminkiem Holstein Kiel. Poza tym „zrywem” w lidze, ekipa „Die Unabsteigbaren” notuje same klęski, a jej bilans bramkowy woła o pomstę do nieba. Aby przybliżyć w jak fatalnym położeniu znajduje się VfL, spójrzmy na ich liczby w dotychczasowej kampanii:

dziesięć spotkań

jeden remis

dziewięć porażek

bilans bramkowy 9:29

średnio 0,1 punktów zdobytych na mecz

średnio 2,9 bramek traconych na mecz

A przecież jeszcze niedawno było… tak:

FT: Bochum 3-2 Bayern Munich. Bayern Munich are now 8 points behind Bayer Leverkusen and look OUT of the title race! 🔥 pic.twitter.com/dt2khzDran — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) February 18, 2024

Kierownictwo sportowe klubu z Zagłębia Ruhry już jakiś czas temu zareagowało na kryzys i zwolniło ówczesnego trenera Petera Zeidlera i kilku innych członków sztabu – wówczas stery pierwszej drużyny powierzono Marcusowi Feldhoffowi, ale ruch ten nie przyniósł zamierzonego efektu. Szkoleniowiec był załamany po ostatniej porażce. Bochum przegrało z kretesem pojedynki ligowe z Bayernem Monachium oraz Eintrachtem Frankfurt, tracąc w zaledwie dwa spotkania aż 12 goli, co jest jednym z najgorszych wyników w historii całej Bundesligi!

Legenda uratuje Bochum?

Niedawna porażka z Eintrachtem Frankfurt przelała czarę goryczy, dlatego też sternicy VfL zdecydowali się nie czekać do przerwy listopadowej i już teraz ogłosili nazwisko nowego trenera, którym będzie legendarny niemiecki szkoleniowiec i „stary wyjadacz” Dieter Hecking. Posiada bardzo bogate CV i dorobek.

60-letni Niemiec został zatrudniony ze skutkiem natychmiastowym i otrzymał kontrakt do końca sezonu 2024/2025. Póki co żaden z działaczy Bochum, ani sam Hecking nie zabrali głosu w sprawie rozpoczęcia współpracy, ale wkrótce niemiecki trener przemówi podczas konferencji prasowej oraz oficjalnej prezentacji na Vonovia Ruhrstadion.

Kim jest Dieter Hecking?

Pochodzący z Castrop-Rauxel 60-letni szkoleniowiec może pochwalić się niezwykle bogatym CV oraz wieloletnim doświadczeniem. Ponadto ma na swoim koncie również kilka sukcesów w niemieckiej piłce. Warto odnotować, że jako szkoleniowiec w pierwszej i drugiej Bundeslidze poprowadził swoje zespoły w 660 meczach o stawkę (w niemieckiej ekstraklasie mowa o 418 potyczkach).

Co do osiągnięć Heckinga, to w sezonie 2014/2015 sięgnął po Puchar Niemiec z VfL Wolfsburg, zaś kilka miesięcy później poprowadził drużynę „Wilków” do triumfu w Superpucharze Niemiec. Na uwagę zasługuje także fakt, że wraz z Alemannią Aachen oraz VfB Luebeck wywalczył wcześniej awans do pierwszej Bundesligi. Ponadto został wicemistrzem Niemiec w Wolfsburgu i omal nie wyeliminował Realu Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Stracił wtedy dwie bramki przewagi w rewanżu na Santiago Bernabeu…

Kariera trenerska Dietera Heckinga prezentuje się póki co następująco:

SC Verl (trener) – 20 spotkań, średnio 1,55 punktów na mecz

(trener) – 20 spotkań, średnio 1,55 punktów na mecz VfB Luebeck (trener) – 119 spotkań, średnio 1,49 punktów na mecz

(trener) – 119 spotkań, średnio 1,49 punktów na mecz Alemannia Aachen (trener) – 83 spotkania, średnio 1,69 punktów na mecz

(trener) – 83 spotkania, średnio 1,69 punktów na mecz Hannover 96 (trener) – 109 spotkań, średnio 1,34 punktów na mecz

(trener) – 109 spotkań, średnio 1,34 punktów na mecz 1. FC Nuernberg (trener) – 112 spotkań, średnio 1,33 punktów na mecz

(trener) – 112 spotkań, średnio 1,33 punktów na mecz VfL Wolfsburg (trener) – 165 spotkań, średnio 1,75 punktów na mecz

(trener) – 165 spotkań, średnio 1,75 punktów na mecz Borussia M’Gladbach (trener) – 98 spotkań, średnio 1,36 punktów na mecz

(trener) – 98 spotkań, średnio 1,36 punktów na mecz Hamburger SV (trener) – 36 spotkań, średnio 1,58 punktów na mecz

(trener) – 36 spotkań, średnio 1,58 punktów na mecz 1. FC Nuernberg (kierownik sportowy i trener) – 14 spotkań, średnio 1,21 punktów na mecz

Dla samego Dietera Heckinga misja ratowania VfL Bochum będzie szczególna – Niemiec urodził się w końcu w Castrop-Rauxel, które jest oddalone od Bochum o zaledwie 16 kilometrów. Wraz z końcem sezonu 2023/24 przestał pełnić rolę dyrektora sportowego w Norymberdze. W międzyczasie podjął się także misji ratowania tego klubu w 2. Bundeslidze. Zatem był tam dyrektorem, trenerem i znów wskoczył w rolę dyrektora. Przed 60-latkiem iście szalone i ciężkie tygodnie, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmie się nadchodzący terminarz spotkań w pierwszej Bundeslidze.

Die Bundesliga hat ihren ersten Trainerwechsel! 🚨 Der VfL Bochum stellt Trainer Peter Zeidler frei. Auf dessen Nachfolger wartet ein hartes Auftaktprogramm. Wer soll neuer Trainer werden? 👀 pic.twitter.com/sBkLzJCUXm — Die falsche 9 (@die_falsche_9) October 20, 2024

Drużynę z Nadrenii Północnej-Westfalii czekają w tym roku jeszcze pojedynki z takimi zespołami jak Bayer 04 Leverkusen (9 listopada), VfB Stuttgart (23 listopada), Augsburgiem (30 listopada), Werderem Brema (siódmego grudnia), Unionem Berlin (czternastego grudnia) oraz Heidenheim (21 grudnia).

Fot. PressFocus