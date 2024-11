Piłkarz Championship zawieszony za doping

Zawodnik występującego w Championship klubu Hull City został zawieszony za złamanie przepisów antydopingowych. Mowa o 20-letnim defensywnym pomocniku z Ekwadoru – Oscarze Zambrano. Piłkarz trafił do Hull City w sierpniu na wypożyczenie z ekwadorskiego LDU Quito.

W Championship już nie pogra?

20-letni pomocnik swoją karierę piłkarską rozpoczął w LDU Quito. W południowoamerykańskich rozgrywkach Oscar Zambrano był jednym z wyróżniających się zawodników. To, oraz problemy kadrowe skłoniły Hull City do sprowadzenia piłkarza na wypożyczenie i sprawdzenie go w warunkach Championship, z ewentualną opcją transferu definitywnego po zakończeniu wypożyczenia.

Ekwadorczyk spisywał się do tej pory całkiem nieźle na zapleczu angielskiej elity. W ośmiu meczach raz wpisał się na listę strzelców oraz raz asystował. Zarówno bramkę jak i asystę zanotował w meczu z Cardiff City. Jego Hull City zajmuje obecnie 17. pozycję w Championship, ale powoływany do reprezentacji Ekwadoru zawodnik nie pomoże klubowi w utrzymaniu swojej pozycji w ligowej tabeli.

Oscar Zambrano, został zawieszony przez Południowoamerykańską Federację Piłkarską CONMEBOL za domniemane złamanie przepisów antydopingowych. Według informacji podawanych przez brytyjskie media piłkarz miał uzyskać pozytywny wynik testu po rewanżowym spotkaniu Recopa Sudamericana (rozgrywki pomiędzy zwycięzcą Copa Libertadores i Copa Sudamericana).

– Hull City może potwierdzić, że Południowoamerykańska Konfederacja Piłkarska CONMEBOL zawiesiła Óscara Zambrano ze skutkiem natychmiastowym za złamanie przepisów antydopingowych określonych w artykułach 6 i 7 Przepisów Antydopingowych CONMEBOL. Zambrano i jego obrońcy skorzystają z prawa do odwołania się od tej decyzji do Sportowego Trybunału Arbitrażowego. Klub nie jest w stanie udzielić w chwili obecnej dalszych informacji. – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu, do którego wypożyczony jest Ekwadorczyk.

Jak dowiedział się „Hull Live” Oscar Zambrano został ukarany 16-miesięcznym zakazem przez Południowoamerykańską Konfederację Piłkarską. W związku z tym pewnym jest, że w tym sezonie już nie zagra.

Hull City miało świadomość, że nad zawodnikiem wiszą tego typu oskarżenia. Właściciel klubu Acun Ilıcalı zignorował jednak te doniesienia i stwierdził, że wierzą w niewinność piłkarza.

fot. PressFocus