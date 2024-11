Dwa ciosy w drugiej połowie. Atalanta pokonała Stuttgart

Atalanta ma za sobą fantastyczne trzy dni. Najpierw rozgromiła SSC Napoli, a teraz jeszcze pokonała VfB Stuttgart 2:0 w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów. Mimo słabej dyspozycji w pierwszej połowie, w drugiej odsłonie goście pokazali doświadczenie w europejskich pucharach i zanotowali drugie zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Atalanta już od kilku lat przyzwyczaja nas do wysokiego poziomu. Drużyna z roku na rok notuje solidny progres, dołączając tym samym do czołówki klubów Serie A. W poprzednich rozgrywkach zakończyła zmagania w lidze na czwartym miejscu oraz zwyciężyła w Lidze Europy, pokonując w finale znakomicie dysponowany Bayer Leverkusen. Hat-trickiem popisał się Ademola Lookman, czym wprawił w osłupienie całą Europę.

Aby podkreślić wyczyn zespołu z Bergamo warto zaznaczyć, że jako jedyny na przestrzeni całego sezonu potrafił pokonać „Aptekarzy”. W obecnych rozgrywkach w Serie A idzie mu równie dobrze. Zajmuje trzecią pozycje, a do pierwszego Napoli traci trzy punkty. Ostatnio „La Dea” zmiażdżyła lidera włoskiej ligi. W Lidze Mistrzów przed starciem ze Stuttgartem uzbierała pięć punków. Zremisowała dwa mecze, kolejno z Arsenalem 0:0 i Celtikiem 0:0. Jedyna wygrana przypadła na mecz z Szachtarem Donieck 3:0.

🔵⚫️🏆 Atalanta win the Europa League making history!

They are also the ONLY team able to beat Bayer Leverkusen this season, after 51 games undefeated.

It’s their second trophy EVER after Coppa Italia, 61 years ago 😮🇮🇹

Magic night for Gian Piero Gasperini and his team. pic.twitter.com/M6rkkY59bm

