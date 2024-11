Pogoń Grodzisk Mazowiecki niepokonana. Trzeci taki przypadek w ciągu kilkunastu lat

Pogoń Grodzisk Mazowiecki może o sobie powiedzieć, że jest niepokonana po połowie rozgrywek ligowych. Udaje się to tylko nielicznym. Rewelacyjny zespół prowadzony przez Marcina Sasala, który znakomicie radzi sobie na trzeim poziomie, jako beniaminek II ligi dokonał tego jako pierwsza ekipa na tym poziomie od 2016 roku.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – niepokonani w lidze

Walka o wygraną w II lidze jest bardzo ciekawa. Czołowa trójka, czyli Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Polonia Bytom oraz Wieczysta Kraków, uciekła reszcie rywali w siną dal. Trzecia ekipa, czyli drużyna Sławomira Peszki z Małopolski ma 12 punktów przewagi nad inną ekipą z grodu Kraka – Hutnikiem. Do tego Wieczysta ma jeden mecz mniej zagrany niż ich rywale zza miedzy.

Rozgrywki w II lidze są już na półmetku. Wielkiego wyczynu dokonała Pogoń. Zawodnicy z Grodziska Mazowieckiego, jako beniaminek, nie zaznali w lidze ani jednej porażki. Okazuje się to trzeci taki przypadek od czasu reformy polskiego systemu rozgrywkowego w 2008 roku.

Niepokonane drużyny w II lidze od czasu reformy w 2008 roku:

Okocimski KS Brzesko (2011/2012);

Raków Częstochowa (2016/2017);

Pogoń Grodzisk Mazowiecki (2024/2025).

Jak się to przełożyło na awanse? W sezonie 2011/2012 w II lidze rywalizowano w dwóch grupach: wschodniej i zachodniej. Od rozgrywek 2014/2015 nie ma podziału na grupy. W II lidze od tamtego czasu gra 18 drużyn. Drużyna z Brzeskiego przeszła przez grupę wschodnią II ligi jak burza. Po 15 spotkaniach (wówczas występowało 16 drużyn) Okocimski był niepokonany. W ciągu całego sezonu przegrali tylko jedno spotkanie i pewnie awansowali do I ligi.

Raków Częstochowa po udanej pierwszej połowie II ligi w sezonie 2016/2017 nie kontynuował passy bez wygranej w drugiej połowie rozgrywek. Pomimo tego, ekipa z ul. Limanowskiego wygrała ligę.

13-4-0

Wyniki Pogoni można uznać za imponujące, tym bardziej, że są beniaminkiem. Trener Marcin Sasal stworzył maszynę do wygrywania. Ich bilans w II lidze to trzynaście wygranych i cztery remisy. Jedyną porażkę zanotowali w 1/16 finału Pucharu Polski, gdy przegrali z trzecioligową Sandecją Nowy Sącz. Wcześniej niespodziewanie w tych rozgrywkach pokonali Lechię Gdańsk. W starciu z Sandecją przerwali serię 25 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach.

W następnej kolejce, czyli w de facto meczu rundy rewanżowej, Pogoń czeka trudne starcie. Drużyna z Mazowsza pojedzie na Śląsk, a ich rywalem będzie wicelider tabeli – Polonia Bytom. Szansa na potknięcie nie jest mała, ale to Pogoń będzie do tego meczu podchodzić w roli faworyta.

Fot. PressFocus