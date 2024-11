Bundesliga: Reprezentant Niemiec w pucharach zwolni trenera

Florian Plettenberg z niemieckiego ”Sky Sports” poinformował, że znajdujące się tuż nad strefą spadkową Hoffenheim zwolni trenera. Reprezentant Niemiec w tegorocznej edycji Ligi Europy wygrał zaledwie pięć z 16 rozegranych w tym sezonie meczów. Następcą Pellegrino Matarazzo ma zostać szkoleniowiec Sturmu Graz Christian Ilzer. Jeśli jednak nie uda się go wyciągnąć z mistrza Austrii, do końca roku Hoffenheim prowadzić będzie tymczasowy szkoleniowiec.

W tym sezonie Niemcy w europejskich pucharach reprezentuje aż osiem klubów. Europejskie puchary z Bundesligą najgorzej łączy Hoffenheim, które listopadową przerwę reprezentacyjną spędzi na ostatnim bezpiecznym miejscu w tabeli. W 10 meczach zespół z Sinsheim zdobył zaledwie dziewięć punktów i ma tylko jedno oczko przewagi nad miejscem oznaczającym grę w barażach o utrzymanie. Łącznie Hoffenheim wygrało zaledwie pięć meczów na 16 rozegranych w tym sezonie.

Na ostatnie sześć meczów ”Wieśniaki” wygrały zaledwie jeden – w II rundzie Pucharu Niemiec z drugoligową Norymbergą (2:1). Do tego trzykrotnie zremisowali, z czego dwa razy po 0:0. Do tego dwukrotnie przegrali po 0:2 – w Lidze Europy z Porto i z walczącym o utrzymanie w Bundeslidze St. Pauli. W ostatnim przed przerwą na kadrę meczu Hoffenheim jedynie zremisowało 0:0 z Augsburgiem. Wobec takich wyników bliski zwolnienia jest Pellegrino Matarazzo, o czym informował m.in. Florian Plettenberg z niemieckiego Sky Sports.

Schedę po amerykańskim szkoleniowcu przejąć ma Christian Ilzer, który w 2024 roku doprowadził Sturm Graz do pierwszego od 13 lat mistrzostwa Austrii. Ilzer zdobył także ze Sturmem dwa Puchary Austrii z rzędu – w 2023 i 2024 roku. Do klubu ze stolicy Styrii trafił w lipcu 2020 roku. Wcześniej prowadził także m.in. Austrię Wiedeń, czy TSV Hartberg, a także pracował m.in. w Wolfsbergerze, czy reprezentacji Austrii do lat 19.

Jeśli jednak dyrektorowi sportowemu Andreasowi Schickerowi nie udałoby się ściągnąć Ilzera, Hoffenheim do końca rundy prowadziłby tymczasowy szkoleniowiec. Do końca 2024 roku Hoffenheim czeka jeszcze siedem meczów, a ich terminarz jest wymagający. W Lidze Europy zespół z Sinsheim zagra na wyjeździe z Bragą oraz mistrzem Rumunii FCSB. W Pucharze Niemiec drużynę czeka zaś wyjazdowy mecz z Wolfsburgiem. Z kolei w Bundeslidze ”Wieśniaki” mierzyć się będą m.in. u siebie z Lipskiem, Freiburgiem i Borussią Moenchengladbach, a na wyjeździe czeka ich choćby rywalizacja z Borussią Dortmund.

