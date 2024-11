Wyróżnienia 10. kolejki Bundesligi

10. kolejka zmagań ligowych Bundesligi już za nami. Jak zwykle nie brakowało emocji, choć warto wspomnieć, że jedna trzecia spotkań zakończyła się bezbramkowymi remisami. I choć padło „tylko” 19 goli, to wiele z nich miało wielkie znaczenie dla poszczególnych klubów. Wszystkich sympatyków niemieckiego futbolu, zapraszamy na pierwszą odsłonę wyróżnień i nie tylko!

18 yo Bence Dárdai scored his first Bundesliga goal today v Heidenheim and we can truly say he has hit the ground running in the past 3 weeks.💪

Strong cameo v Dortmund in the cup

MOTM v Augsburg

goal v Heidenheim

Marco Rossi said Bence is open for Hungary,and will approach him. pic.twitter.com/VoJfXRrlgW

— Hungarian Scout (@HungarianScout) November 10, 2024