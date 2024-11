Amorim zdecydował w sprawie Ruuda van Nistelrooya

Manchester United podjął ostateczną decyzję w sprawie Ruuda van Nistelrooya. Holender pełnił rolę tymczasowego trenera po zwolnieniu Erika ten Haga. Nowym szkoleniowcem „Czerwonych Diabłów” został Ruben Amorim i postanowił pracować na Old Trafford z własnym sztabem szkoleniowym. Oznacza to, że czas van Nistelrooya dobiegł końca.

Manchester United po przegranym meczu z West Hamem United 1:2 postanowił zwolnić Erika ten Haga. Holender prowadził drużynę od początku rozgrywek 2022/23. W debiutanckim sezonie zespół prezentował się bardzo dobrze, udało się wygrać Puchar Ligi Angielskiej i zająć trzecią lokatę w lidze. W poprzednich rozgrywkach „Czerwone Diabły” spisywały się fatalnie i wiele razy się ośmieszały. Mimo wygranej w krajowym pucharze, zajęły niechlubne ósme miejsce w Premier League, co było najgorszym wynikiem w ich historii.

Dodatkowo po raz pierwszy Manchester United zakończył sezon z… ujemnym bilansem bramek. Wydawało się, że tak naprawdę zespół cofa się w rozwoju. Nowe władze postanowiły dać trenerowi szansę jeszcze w obecnym sezonie, jednak i tym razem Manchester United był daleki od dobrej formy. Obecnie znajduje się na 13. miejscu w ligowej tabeli z dorobkiem 15 punktów.

Po zwolnieniu ten Haga rolę tymczasowego szkoleniowca pełnił właśnie Ruud van Nistelrooy, który niespodziewanie dołączył do sztabu szkoleniowego wraz z początkiem obecnego sezonu. Wszak był już samodzielnym trenerem PSV, a tutaj zniżył się do roli asystenta. Poprowadził United w czterech meczach jako „strażak”. Drużyna pod jego wodzą wygrała trzy spotkania i zanotowała remis. 5:2 z Leicester City w Carabao Cup, 2:0 z PAOK Saloniki w Lidze Europy oraz ponownie 3:0 z Leicester City, tym razem w Premier League.

Pod jego wodzą Bruno Fernandes trafił do siatki czwarty raz. W tym sezonie u Erika ten Haga miał na koncie… wstydliwe zero trafień. Jedyny remis van Nistelrooya przypadł na starcie z Chelsea 1:1 w lidze angielskiej. Holender wyrażał chęć pozostania na Old Trafford, jednak wiedział, że decyzja ta będzie należała do następcy ten Haga. Za jego pozostaniem mieli również opowiedzieć się sami zawodnicy, którzy bardzo cenili sobie z nim współpracę.

„Czerwone Diabły” szybko wybrały nowego trenera, którym okazał się Ruben Amorim ze Sportingu. Anglicy musieli zapłacić Portugalczykom 10 milionów euro klauzuli, jaka zapisana była w kontrakcie trenera. Amorim wraz z „Lwami” wygrał dwa razy mistrzostwo kraju oraz Puchar Portugalii. W obecnym sezonie drużyna spisuje się doskonale i ma bilans 11-0-0. Szkoleniowiec pytany czy pozwoli pozostać Ruudowi van Nistelrooy’owi w sztabie przyznał, że szanuje Holendra, jednak najpierw musi odbyć z nim rozmowę i dopiero później podejmie decyzję.

11 listopada Amorim w końcu mógł rozpocząć pracę w United. To był jego pierwszy dzień. Zgodnie w wcześniejszymi oczekiwaniami zdecydował się jednak stworzyć własny sztab szkoleniowy i otoczyć swoimi zaufanymi ludźmi. „Czerwone Diabły” wydały oficjalny komunikat, w którym poinformowały, że Ruud van Nistelrooy opuści klub.

Ruud van Nistelrooy and three first-team coaches have departed the club with our best wishes for the future.

Thank you for your unwavering commitment to United ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 11, 2024