Pożar w domu zawodnika La Liga: „Czujemy się dobrze, ale nadal jesteśmy w szoku”

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałek w dzielnicy Pozuelo w Madrycie. W domu zawodnika La Liga Borji Mayorala wybuchł pożar. W trakcie wydarzenia nikogo nie było w domu – piłkarz odbierał wówczas trofeum Zarra dla najlepszego hiszpańskiego strzelca poprzedniego sezonu w La Liga.

Pożar w domu piłkarza La Liga

Do sytuacji doszło około godziny 14:30 w poniedziałek 11 listopada. Na górnym piętrze domu, w którym mieszka Borja Mayoral wraz z rodziną rozprzestrzenił się ogień. Jak informują tamtejsze służby – dom był pusty, więc jedyne szkody do jakich doszło to szkody materialne.

Jak informuje hiszpańska „Marca” na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby, w tym dwie jednostki straży pożarnej, które zajęły się gaszeniem pożaru. Według informacji jakie uzyskała „Marca” parter domu piłkarza Getafe nie został uszkodzony, pożarowi uległa jedynie górna część domu.

Sam piłkarz szybko poinformował swoich fanów, że jest bezpieczny i nic poważnego nikomu się nie stało, a straty są jedynie materialne:

– Jak już mogliście przeczytać w różnych mediach, dziś miałem w domu problem. Na szczęście zarówno ja, jak i moja rodzina czujemy się dobrze i wszystko skończyło się strachem. Dziękuję bardzo za wiadomości wyrażające obawy. – napisał Borja Mayoral w swoich mediach społecznościowych.

Partnerka piłkarza podziękowała strażakom, którzy zapobiegli całkowitemu zniszczeniu posiadłości piłkarza i podzieliła się zdjęciami zgliszcz.

Borja Mayoral od 2022 roku jest zawodnikiem Getafe, do którego trafił z Realu Madryt, którego jest wychowankiem. W trakcie swojej kariery występował również w barwach Wolfsburga, Levante i AS Romy.

27-letni hiszpański napastnik od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją. Na początku marca w meczu z Las Palmas doznał urazu łąkotki, który wykluczył go z ostatnich 11 kolejek La Liga. Piłkarz przeszedł operację i wrócił do gry dopiero w piątym meczu obecnego sezonu. Niestety Mayoral wciąż odczuwa ból, w związku z czym po pięciu meczach w niepełnym wymiarze czasowym zwrócił się po pomoc do fizjoterapeuty i będzie wyłączony z gry na kolejne kilka tygodni.

Kontuzja odniesiona w marcu nie przeszkodziła mu w tym, by zostać najlepszym hiszpańskim strzelcem sezonu 2023/2024 w La Liga. Borja Mayoral zdobył 15 bramek, tyle samo co Alvaro Morata.

fot. PressFocus