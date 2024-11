Obrońca Arsenalu przeszedł operację – to będzie dłuższa przerwa

Obrońca Arsenalu Ben White wypada z gry na dłuższy okres. 27-latek zdecydował się na operację kolana, które dokuczało mu od dłuższego czasu. Według wstępnych szacunków Anglik nie będzie dostępny do gry przez około dwa miesiące. To spory cios dla Mikela Artety i drużyny, która walczy na wielu frontach.

Kolejny obrońca Arsenalu wypada z gry

Ben White to kolejny obrońca Arsenalu, który przez dłuższy okres nie będzie do dyspozycji Mikela Artety. 27-latek właśnie zdecydował się na operację dokuczającego od dłuższego czasu kolana. Przerwa w grze u Anglika ma potrwać co najmniej osiem tygodni. To spory cios dla drużyny, która od początku sezonu ma spory problem z kontuzjami. Dla obrońcy to już druga przerwa w tym sezonie. Wcześniej pauzował przez pięć spotkań.

Who's the best replacement for Ben White at right-back? 🤔 pic.twitter.com/BJi5ROy670 — AFTV (@AFTVMedia) November 13, 2024

Obrona Arsenalu w tym sezonie mocno cierpi. Ricardo Calafiori jeszcze w październiku doznał urazu kolana i nie prędko wróci do gry. To samo tyczy się Takehiro Tomiyasu, który w tym sezonie zagrał tylko siedem minut w meczu z Southampton. Wcześniej na urazy narzekali też William Saliba i Gabriel Magalhaes. Niestety, nie korzysta na tym Jakub Kiwior. Polak od kilku spotkań jest przyspawany do ławki rezerwowych Arsenalu. Nie pomógł mu dobry występ przeciwko Preston w EFL Cup, gdzie zanotował dwie asysty.

Wcześniej przez kilka tygodni niedostępny był Martin Odegaard. Kapitan „The Gunners” wrócił jednak do gry w ostatnich derbach Londynu z Chelsea (1:1). Jego powrót był bardzo potrzebny drużynie, która przeżywa mały kryzys. Na urazy po derbach stolicy Wielkiej Brytanii i Anglii narzekają też Bukayo Saka i Declan Rice. U obu Anglików nie jest to sprawa poważna, choć zdecydowali się nie przyjeżdżać na zgrupowanie reprezentacji, która niedługo zagra w meczach Ligi Narodów z Grecją i Irlandią.

Nie chce grać w reprezentacji

Obrońca Arsenalu Ben White był swego czasu bohaterem angielskich mediów z uwagi na odważną decyzję w sprawie występów w reprezentacji Anglii. Zawodnik nie był w stanie pogodzić się z rolą rezerwowego. Na swojej pozycji był w kadrze wyborem numerem dwa, a czasem nawet numerem trzy. Ostatni raz do reprezentacji został powołany przy okazji mundialu w Katarze. Jednak po wygranym 3:0 meczu z Walią miał on opuścić zgrupowanie w tajemniczych okolicznościach. Jako oficjalną przyczynę podano ”sprawy osobiste’’.

Media spekulowały jednak o konflikcie gracza Arsenalu z asystentem Garetha Southgate’a – Steve’m Hollandem. Od tamtego czasu White nie pojawił się już w kadrze. Były selekcjoner Anglików Gareth Southgate nie ukrywał swojego rozgoryczenia i wyraźnie dawał do zrozumienia, że nie chodzi tu o formę boiskową piłkarza. Mówił jednak, że zostawia dla White’a otwarte drzwi i chętnie by widział go z powrotem w kadrze. Słowa nie zamieniły się w czyny, bo np. na EURO 2024 nie został powołany. Być może, gdy wróci do gry po urazie, to nowy selekcjoner Anglii Thomas Tuchel rozważy się powołać gracza Arsenalu do kadry.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ben White (27) is ready to play for England again when Thomas Tuchel officially takes charge, reports @talkSPORT. ✅ pic.twitter.com/8OkOLNkzVH — EuroFoot (@eurofootcom) November 14, 2024

fot. PressFocus