Fernando Santos o krok od spadku. Azerbejdżan może grać ze słabeuszami

Z nieba do piekła. Fernando Santos to pierwszy szkoleniowiec, który wygrał rozgrywki Ligi Narodów UEFA. W czwartej edycji portugalski szkoleniowiec dotknął w nich dna. Prowadzony przez niego Azerbejdżan niemal na pewno spadnie do dywizji D Ligi Narodów, w której gra sześć najgorszych reprezentacji rywalizujących w UEFA. Musi liczyć na cud. Oznacza to, że wyniki w tych rozgrywkach sytuują punktowo jego kadrę niżej niż… San Marino, które ma cztery punkty w dywizji D.

Liga Narodów 2024/2025 to istny koszmar dla reprezentacji Azerbejdżanu. Zatrudniony w czerwcu 2024 roku Portugalczyk Fernando Santos miał przynieść nową jakość. Doświadczony selekcjoner zupełnie nie sprawdza się w roli selekcjonera kaukaskiego kraju. Mecz u siebie z Estonią był wielką szansą dla Azerbejdżanu, by pozostać w Lidze Narodów C. Azerowie mieli przed nim zero oczek, natomiast Estończycy trzy. Trzeba było ich pokonać dwiema bramkami, by zrównać się liczbą punktów oraz bilansem bezpośrednich spotkań.

Po czterech porażkach z rzędu nastąpił pewien przełom w azerskiej kadrze, jednak bezbramkowy remis w spotkaniu z Estonią oznacza, że Azerbejdżan następną edycję tych rozgrywek z wielkim prawdopodobieństwem spędzi z absolutnie najgorszymi drużynami w Europie, czyli dywizji D, gdzie występuje zaledwie sześć ekip. Marnym pocieszeniem jest fakt, że pojedynek z Estonią to pierwsze spotkanie Santosa jako trenera reprezentacji ze stolicą w Baku bez porażki.

Trudno było się spodziewać, że Azerbejdżan powalczy o awans do dywizji B, gdyż w grupie ma jeszcze wyżej notowane ekipy Szwecji i Słowacji. Porażka, a także remis w starciu ze słabiutką Estonią obnażyły jednak azerską przygodę Santosa jako selekcjonera. Jest jednak cień nadziei na pozostanie. Spieszymy z wyjaśnieniem – Santos zajmie ostatnie miejsce w swojej grupie, bo zdobył tylko punkcik z Estonią, ale to nie oznacza automatycznego spadku.

Dywizja D liczy sobie nie ośmiu, a tylko sześciu uczestników: San Marino, Liechtenstein, Gibraltar oraz w drugiej grupie Mołdawia, Andora i Malta. Wobec tego trzecie miejsca w dywizji C mają wolne, natomiast ostatnie miejsce w dywizji C nie musi oznaczać spadku:

W tej chwili w porównaniu czwartych miejsc Łotwa ma cztery punkty, natomiast Luksemburg dwa punkty. To oznacza, że Fernando Santos musi wygrać w spotkaniu ze Szwecją, jeżeli chce zagrać w barażu, a nie spaść bezpośrednio do dywizji D. To byłby cud.

Azerbaijan 🇦🇿 is heading to League D.

Only a 0-0 draw at home v Estonia 🇪🇪 means they now need to beat Sweden 🇸🇪 away to avoid being among the 2 worst bottom-placed teams who directly relegate to League D.

Best two teams in this table will play a promotion/relegation playoff… pic.twitter.com/w8ik36Z7uv

— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2024