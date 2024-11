Afryka: Utytułowana drużyna nie zagra na PNA

Po raz pierwszy od 20 lat Ghana nie zagra na Pucharze Narodów Afryki. To jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w historii tego turnieju. Czterokrotnie sięgnęła po złoto i pod tym względem ustępuje tylko Kamerunowi i Egiptowi. Zagrała na aż 24 z 34 dotychczasowych rozegranych edycji tego turnieju. Częściej od Ghany w PNA zagrały jedynie Egipt i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Na ostatnim Pucharze Narodów Afryki Ghana po raz pierwszy w historii drugi raz z rzędu nie wyszła na tym turnieju z grupy. Teraz po raz pierwszy od 2004 roku ”Czarne Gwiazdy” nie zagrają na afrykańskim czempionacie. To o tyle niezwykłe, że Ghana jest jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w historii tego turnieju. Czterokrotnie sięgała po złoto i pod tym względem ustępuje tylko Kamerunowi oraz Egiptowi (kolejno pięć i siedem złotych medali).

W klasyfikacji medalowej również zajmuje trzecie miejsce. Ghana zdobyła ich 10 – oprócz czterech złotych medali sięgnęła po jeden brąz i pięć srebrnych medali. Lepiej w tym zestawieniu wypadają tylko Egipt (13 medali) i Nigeria (6 medali). W tabeli wszechczasów ”Czarne Gwiazdy” mają na koncie 185 punktów i w niej również ustępują tylko Nigerii (195 punktów) oraz Egiptowi (204 punkty).

Ghana jest także tylko jedną z trzech reprezentacji, która zdołała obronić tytuł mistrza Afryki. Dokonali tego w 1963 i 1965 roku. Takim osiągnięciem mogą pochwalić się jedynie Kamerun (triumf w 2000 i 2002 roku) oraz Egipt (triumf w 1957 i 1959 oraz 2006, 2008 i 2010 roku). Wystąpiła w aż 24 z 34 rozegranych dotychczas edycji Pucharu Narodów Afryki. Częściej na afrykańskim czempionacie zagrały tylko Wybrzeże Kości Słoniowej (25 razy) i Egipt (26 razy).

Ghana will NOT be going to AFCON 2025 after being knocked out in the qualifiers 😥🇬🇭

❌ 2021: Eliminated in the group stage

❌ 2023: Eliminated in the group stage

❌ 2025: Fail to qualify pic.twitter.com/VR1l80UZm8

— OneFootball (@OneFootball) November 15, 2024