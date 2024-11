Ajax zmienia herb i wraca do korzeni

Ajax zmieni swój herb i będzie to ukłon w stronę korzeni tego klubu. Obecny i dobrze nam znany obowiązuje od 1990 roku. Holendrzy wrócą jednak do tego, którego używali w latach 1928-1991.

Ajax miał tylko dwa herby

Kluby z reguły co jakiś czas zmieniają bądź odświeżają herby. Czasami zmiany są tylko kosmetyczne, a czasami skrajne. Przykładowo – Bayern miał 21 wersji, Chelsea miała 18, Liverpool 16, FC Barcelona 11, Manchester City 11, Real Madryt tylko siedem, natomiast Ajax jest w swych zmianach dość oryginalny, ponieważ od początku istnienia miał… dwa. Jeśli zaliczymy jeszcze po prostu zdjęcie piłkarza, którego używano jako logo w latach 1900-1928, to będą trzy, jednak formalnie są dwa – ten, który doskonale znamy oraz ten, do którego od 2025 roku holenderski zespół powróci.

🔴⚪️ Ajax present their new logo from July 2025. pic.twitter.com/XanJebQSRV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2024

W 1928 roku wizerunkiem klubu stał się grecki bohater Ajas, nazywany też Ajaks bądź Ajantas. To uczestnik wojny trojańskiej i jeden z bohaterów Iliady. Siłą ustępował jedynie Achillesowi. Był może delikatnie w jego cieniu, natomiast możemy uznać go za drugiego największego wojownika Achajów. Według mitologii kiedy Achilles zginął z ręki Parysa, to Ajas razem z Odyseuszem wynieśli jego ciało z pola bitwy. Odyseusz wywiózł je na swoim rydwanie, a Ajas (Ajaks) go osłaniał.

Holenderski klub wraca więc do korzeni. Właśnie takie logo pamięta zespół, który między innymi trzy razy z rzędu zdobył Puchar Europy – w latach 1971, 1972, 1973. Czwarte takie trofeum w historii – już pod szyldem Ligi Mistrzów – zostało zdobyte przez Ajax już pod nowym herbem, tym odświeżonym, także z wizerunkiem Ajaksa, lecz nieco abstrakcyjnym, rysowanym czarną kreską. Oprócz tego był też czerwony emblemat oraz napis – u góry Ajax, a na dole Amsterdam. Obowiązywał on przez 34 lata.

🚨🇳🇱 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ajax's new logo starting from the 2025/2026 season! 🔴⚪️ It is actually their classic logo making a return. pic.twitter.com/7pZmPihv8l — EuroFoot (@eurofootcom) November 17, 2024

Skąd ta zmiana?

To nie przypadek, że zmiana nastąpi akurat w 2025 roku. Dyrektor generalny klubu z Amsterdamu Menno Geelen dokładnie wyjaśnia powrót klasycznego logo:

– 18 marca Ajax kończy 125 lat. Obchody tej rocznicy rozpoczynają się między innymi od ogłoszenia powrotu klasycznego herbu. Wiemy, że większość naszych zawodników i fanów mają to życzenie od lat i pomyśleliśmy, że nasza 125. rocznica to idealny moment, aby podarować tym fanom i sobie powrót klasycznego logo.

– Ponadto przeszłość nauczyła nas, że jesteśmy w najlepszej formie, pozostając wierni DNA Ajaksu. Dlatego teraz robimy w klubie wszystko, co w naszej mocy, aby chronić to DNA, począwszy od naszej filozofii futbolu po nasze podstawowe wartości. Przywrócenie klasycznego logo symbolizuje ten cel, a jednocześnie jest hołdem dla naszej bogatej przeszłości i źródłem inspiracji na przyszłość, która opiera się na wszystkim, co kochamy w naszym klubie.

Ajax Amsterdam, je bent nog net als toen. pic.twitter.com/detN6KoSyk — AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024

Powrót klasycznego logo będzie świętowany na wyprzedanym stadionie Johan Cruijff ArenA, gdzie w coraz bardziej popularnych nostalgicznych eventach legendy Ajaksu powalczą z legendami Realu Madryt. Początek zaplanowano na godzinę 15:30. Klasyczne logo będzie na stałe widoczne od sezonu 2025/2026. Od tego momentu będzie stopniowo wdrażane we wszystkich przekazach klubowych. Klub wypuścił też specjalny filmik promocyjny.

Fot. PressFocus