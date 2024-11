Buffon odmówił Barcelonie – wszystko przez… utwór w radiu

Gianluigi Buffon określany jest przez wielu mianem najlepszego bramkarza w historii. Jego wspaniała kariera była także długowieczna –na niwie klubowej grał przez 28 lat, a na poziomie reprezentacji – przez 21. Mający na koncie prawie 1000 meczów w klubowym futbolu legendarny bramkarz zdradził w wywiadzie „Corriere della Sera”, że w 2021 mógł trafić do Barcelony – wszystko zmienił jednak… utwór w radiu, którego dawno nie słyszał i odebrał to jako znak.

Buffon odmówił Barcelonie

Buffon zdradził w wywiadzie dla rzymskiego tytułu, że miał ofertę z Barcelony, ale życie nakierowało go na Parmę i sentymentalny powrót. Wszystko to przez… utwór muzyczny. Jovanotti w 1997 wydał piosenkę „Bella”, w której pełno jest nostalgii. Buffon pewnego razu w 2021 usłyszał ją po dekadzie. Wszystko to zbiegło się z podróżą w okolicach Parmy, w której Buffon ostatni raz (wtedy) grał w 2001 roku.

Oto co powiedział słynny bramkarz:

– Miałem ofertę od Barcelony, aby zostać drugim bramkarzem. Spodobał mi się ten pomysł – gra z Messim, zaraz po grze z Cristiano Ronaldo. Pewnego dnia jednak jechałem samochodem i w radiu puszczono piosenkę Jovanottiego, która mi się podobała i której nie słyszałem od dziesięciu lat: „Bella”. Spojrzałem w górę i zobaczyłem znak Parmy na autostradzie. To był znak. I tak zakończyłem swoją karierę, tam, gdzie wszystko się zaczęło.

W swoim utworze, Jovanotti śpiewa między innymi:

Kobieta jest piękna jak poranek

Kobieta jest jak krystaliczna woda

Kobieta jest jak południowy wiatr

Kobieta jest piękna jak moja babcia na zdjęciu

Autor śpiewa też „kiedy oddalasz się ode mnie, pragnę byś była ze mną na zawsze” – możliwe, że to jeden z tych wersów, które dały do myślenia bramkarzowi, słysząc utwór i widząc znak drogowy kierujący na Parmę, w której grał dwie dekady wcześniej.

Rekord transferowy

Odejście Buffona z Parmy w 2001 roku było rekordowym w historii transferem bramkarza i to aż do czasu transferu Alissona Beckera do Liverpoolu. Nie spotkało się to z entuzjazmem miejscowych kibiców, bowiem po Reggianie drużyna „Starej Damy” to największa kibicowska „kosa” Parmy. Buffon rozegrał w Juventusie aż 685 meczów, potem była krótka przygoda z PSG, powrót do Juve i… inny powrót – ten do Parmy w 2021 roku. Rozegrał w niej kolejne 45 spotkań, co łącznie z pierwszym pobytem daje 265 meczów. Występował tam między innymi z Adrianem Benedyczakiem.

Aktualnie Buffon jest koordynatorem we włoskiej reprezentacji, której trenerem jest Luciano Spalletti. Włosi na finiszu przegrali w grupie 2 dywizji A z Francją i dali się wyprzedzić gorszym bilansem bramek. Mimo to w świetle nowych zasad zakwalifikowali się bez problemów do ćwierćfinału Ligi Narodów. Losowanie tej fazy rozgrywek odbędzie się 22 listopada w siedzibie UEFA w Nyonie.

