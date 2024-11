Chrobry Głogów ma nowego trenera – to odważny wybór

Chrobry Głogów to dziewiąty klub Betclic 1. Ligi, który zwolnił w tym sezonie trenera. Pracę stracił Piotr Plewnia, a zatrudniony został za niego Łukasza Becella. Jest to o tyle ciekawy przypadek, że mowa o 46-letnim trenerze z raptem 18 meczami w tej roli. Głównie pracował on w przeszłości jako asystent oraz analityk. Chrobry ryzykuje, by wygrzebać się ze strefy spadkowej.

Chrobry Głogów ma nowego trenera

Piotr Plewnia był na „gorącym stołku” już od prawie trzech miesięcy. Jak informował wtedy Samuel Szczygielski z portalu „Meczyki.pl”, po pięciu porażkach w siedmiu meczach w klubie mieli spore parcie na zmianę. Plewnia wtedy wytrzymał, bo akurat wygrał mecz w Pruszkowie. Potem jednak znów zaliczał albo porażki, albo remisy – w listopadzie nie było już szans na obronienie posady. Po porażce z Wisłą Kraków 0:3 szkoleniowiec został zwolniony.

W ostatnich siedmiu meczach Chrobry poniósł pięć porażek. W tych pięciu przegranych meczach głogowianie nie zdołali strzelić ani jednego gola, tracąc przy tym aż 12. Ruch Chorzów wygrał z nimi 5:0, a Wisła Kraków 3:0. Ten drugi mecz przelał czarę goryczy. W Głogowie podjęli decyzję, żeby zatrudnić Łukasza Becellę, do czerwca tego roku asystenta trenera Wisły Płock. To dość odważny wybór. Dlaczego?

Portal „WP Sportowe Fakty” donosił, że wygrał tę posadę z Piotrem Tworkiem, którego również rozważano jako poważną opcję. Łukasz Becella to 46-letni szkoleniowiec, który jednak głównie w swojej karierze pracował jako asystent oraz analityk. Zastanawiająca i zagadkowa była praca w Częstochowie, gdzie dość szybko odszedł. Do tego można doliczyć nieco ponad dwa lata w Pogoni Szczecin jako szef działu skautingu.

Jako asystent:

75 meczów w Śląsku Wrocław (pierwszy trener: Tadeusz Pawłowski)

38 meczów w Odrze Opole (Mariusz Rumak)

21 meczów w Zagłębiu Lubin (Dariusz Żuraw, Paweł Karmelita)

22 mecze w Wiśle Płock (Dariusz Żuraw)

trzy mecze w Rakowie Częstochowa (Marek Papszun) – pracował tu niecały miesiąc; był asystentem i analitykiem

Jako analityk:

79 meczów w Lechu Poznań (Dariusz Żuraw)

Jako trener pracował tylko w Siarce

Jako pierwszy trener ma za sobą jedynie niepełny sezon w Siarce Tarnobrzeg. Nie poszło mu najlepiej – to 18 spotkań ze średnią 0,94 punktu na mecz. Jeden z użytkowników portalu X (dawnien Twitter) Ras della Fossa dogłębnie opisał czas Becelli w Tarnobrzegu.

Z czystej ludzkiej sympatii będę kibicował, ale średnio widzę powodzenie tej misji (…) Sportowo nic nie siadło. Jeśli chodzi o merytorykę, to facet którego mega dobrze słucha się jak opowiada o piłce, tylko potem przychodził czas na mecz i nie zgadzało się kompletnie nic. (…) Jeśli chodzi o pewne obserwacje, to jednak rola asystenta albo analityka jest dla niego czymś idealnym. Pierwszy test jako główny trener był położony – następca nie był w stanie zniwelować różnicy na osiem kolejek do końca.

Chrobry Głogów jest aktualnie w Betclic 1. Lidze na pozycji numer 16 i jest to pierwsze miejsce spadkowe w tej 18-zespołowej lidze. Za ostatnie pięć meczów gorsza w I lidze jest tylko zalegająca z płatnościami piłkarzom Kotwica Kołobrzeg (0/15 w tym czasie, Chrobry trzy punkty). Do szóstego miejsca, oznaczającego baraże o Ekstaklasę, głogowianie tracą 13 oczek, a do bezpiecznego miejsca jedno.

