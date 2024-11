AC Milan przedłuży kontrakt z ważnym zawodnikiem

Początek sezonu dla zespołu AC Milanu zdecydowanie nie wygląda najlepiej. Rossoneri zajmują dopiero siódme miejsce w Serie A, co dla kibiców zdecydowanie jest wynikiem poniżej oczekiwań. Jednak zamiast rozglądać się za wzmocnieniami władze ekipy z Mediolanu starają nie stracić aktualnych zawodników.

W klubie od lat

Matteo Gabbia – bo o nim mowa – jest piłkarzem AC Milanu od 2017 roku. Dla drużyny z Lombardii defensor wywalczył już jedno mistrzostwo Włoch – w sezonie 2021/22. W zespole siedmiokrotnego triumfatora Pucharu Europy/Ligi Mistrzów grał raczej drugoplanową rolę, rzadko przekraczając liczbę dziesięciu rozegranych ligowych spotkań na przestrzeni całego sezonu.

Wyjątek stanowi jednak poprzednia kampania Serie A, podczas której Gabbia wystąpił w aż 18 meczach. Strzelił dwa gole i dołożył jedną asystę. Podczas bieżących rozgrywek włoskiej ligi defensor dotychczas zagrał w kilku istotnych spotkaniach, takich jak chociażby derby Mediolanu (podczas których zdobył bramkę), czy potyczki w Champions League przeciwko Liverpoolowi i Bayerowi Leverkusen.

Ostatnie tygodnie to spory ”rollercoaster” dla Gabbii, który od końca października leczy mięśniowy uraz. Z drugiej strony włoskie media – na czele z Tuttosport – poinformowały, iż zawodnik doszedł do porozumienia z klubem co do przedłużenia kontraktu. Jak zobaczyliśmy jednak w ostatnich dniach na klubowych mediach, piłkarz wrócił już do treningów na pełnych obciążeniach.

W najbliższych tygodniach Gabbia może się spodziewać gry nawet w pierwszym składzie, gdyż – jak informuje wspominane już Tuttosport – obecny trener AC Milanu Paulo Fonseca jest zachwycony grą swojego podopiecznego. Portugalczyk twierdzi również, iż kiedy Gabbia jest na boisku, gra całego zespołu wygląda o wiele lepiej.

AC Milan mu ufa

Nowa umowa między 25-letnim obrońcą a Rossonerimi ma obowiązywać aż do 2029 roku, co świadczy o sporym zaufaniu władz klubu do Gabbii. Ponadto, w kontrakcie ma być również dostępna opcja ewentualnego przedłużenia go do 2030 roku. To oznaczałoby, że umowa swoją „datę ważności” miała aż do momentu, kiedy włoski defensor będzie miał już 30 lat na karku. Możliwe jest więc, że przy dobrych występach kontrakt mógłby być śmiało przedłużony jeszcze raz.

Sporemu wzrostowi ulegnie także pensja Gabbii. Dotychczasowo defensor zarabiał milion euro rocznie, natomiast teraz jego zarobki będą wynosić 2,2 miliona euro. Dzięki temu obrońca zrówna się pensją z takimi piłkarzami, jak Yunus Mensah oraz zbliży się do bramkarza Mike’a Maignan’a. Dobre warunki finansowe defensorowi zapewniła agencja TMP Soccer, która reprezentuje interesy wielu włoskich zawodników, na czele z reprezentantami Azzurich – między innymi Giacomo Raspadoriego z Napoli.

fot. PressFocus