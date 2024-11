Piłkarze Leicester City po porażce… poimprezowali w Danii

Piłkarze Leicester City nie są ostatnio w najlepszej formie. W ostatnich czterech spotkaniach zanotowali zaledwie jeden punkt w tabeli Premier League, przez co przyczynili się oni do zwolnienia trenera Steve’a Coopera. Tym razem na cenzurowanym jest kilka z nazwisk kadry „Lisów”. Duński serwis „Ekstrabladet” wyjawił, że m in. Harry Winks i Conor Coady imprezowali parę godzin po porażce Leicester z Chelsea 1:2 w meczu ligowym w klubie Museo w Kopenhadze.

Piłkarze Leicester City imprezowali… w Danii

Wszystko to wydarzyło się po meczu, w którym „Lisy” zagrały przeciwko swojemu byłemu trenerowi, Enzo Maresce. Włoch doprowadził Leicester do awansu do Premier League na wiosnę 2024 roku, a po zwolnieniu Mauricio Pochettino został mianowany trenerem Chelsea. Na jednej z fotografii widać logo klubu Museo i napis „Enzo I miss you”, blisko którego nagrywający całość Harry Winks stoi przy okazji wpatrzony w smartfon. Dzień później z funkcji trenera Leicester poleciał ich opiekun, Steve Cooper.

Portal „Mail Sport” dowiedział się, że piłkarze Leicester udali się do Danii, aby wziąć udział we wczesnej imprezie świątecznej przed rozpoczęciem intensywnego okresu w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Według duńskiego serwisu w klubie obecni byli też Jannik Vestergaard oraz Viktor Kristiansen. Coś jest tutaj na rzeczy, bowiem kilka godzin później wrzucono do sieci fotografię, na której wielu piłkarzy jest w przebraniu. Daniel Iversen chociażby jest przebrany za Boba Budowniczego.

„The Telegraph” twierdzi, że Cooper miał konflikt zarówno z Winksem, jak i Vestergaardem przed zwolnieniem z Leicester. Duński obrońca został podobno wyrzucony z treningu w pewnym momencie, a także w trakcie kadencji Coopera między panami miało dodatkowo dojść do konfrontacji.

Leicester aktualnie zajmuje 16. miejsce w lidze i w 12 kolejkach przegrało aż sześciokrotnie. Ich następny mecz odbędzie się przeciwko Brentford na Gtech Community Stadium. Nowym trenerem może zostać Ruud van Nistelrooy, choć łączony z pracą jest też dwukrotnie odmawiający „Lisom” Graham Potter (po zwolnieniu Brendana Rodgersa, a także po odejściu Mareski).

Holender jest także głównym kandydatem do objęcia Hamburgera SV, w którym to grał pod koniec kariery. Jest jednak wątpliwe, że w chwili obecnej wybierze posadę w 2. Bundeslidze kosztem pracy w Premier League – i to nawet jeśli Leicester jest beniaminkiem po ostatnich perturbacjach.

Fot. screen X/ FosseHub